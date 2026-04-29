Nawrocki: Poljska teži ulozi regionalnog čvorišta za uvoz američkih energenata Varšava je spremna služiti kao „sjeverna kapija“ za američke energetske zalihe prema Srednjoj i Istočnoj Evropi, izjavio Karol Nawrocki na samitu Inicijative tri mora u Hrvatskoj

Poljska je spremna služiti kao „sjeverna kapija“ za američke energetske zalihe prema Srednjoj i Istočnoj Evropi, izjavio je predsjednik Karol Nawrocki, javlja Anadolu.

Govoreći na samitu Inicijative tri mora u Hrvatskoj u utorak, Nawrocki je rekao da Poljska ima za cilj ojačati regionalnu energetsku nezavisnost uz istovremeno produbljivanje transatlantskih veza.

„SAD su ‘strateški partner’ za Srednju Evropu“, rekao je on, dodajući da Poljska stoji spremna da olakša protok američkog plina prema susjednim tržištima.

Također je naveo učešće američkog sekretara za energetiku Chrisa Wrighta na samitu kao dokaz snažne bilateralne saradnje.

Nawrocki je odbacio zabrinutost oko posvećenosti Washingtona evropskoj sigurnosti, rekavši da SAD ostaju „ne samo formalno strateški partner Poljske i Inicijative tri mora, već i najvažniji saveznik Poljske“.

Njegove opaske dolaze usred unutrašnje debate u Poljskoj nakon što je premijer Donald Tusk nedavno doveo u pitanje da li će SAD ostati „lojalne“ obavezama kolektivne odbrane NATO-a u slučaju potencijalnog ruskog napada na Evropu.

Odgovarajući indirektno na te zabrinutosti, Nawrocki je rekao da SAD i dalje čine temelj sigurnosti na istočnom krilu NATO-a, naglašavajući da to prisustvo treba ojačati.

Također je istakao važnost Inicijative tri mora za regionalnu ekonomsku otpornost i rekao da bi trebali početi razgovori o uspostavljanju namjenske investicione banke za ovaj blok.

Ova inicijativa, pokrenuta 2015. godine, fokusira se na jačanje povezanosti, energetske sigurnosti i ekonomske saradnje širom Srednje i Istočne Evrope.