Iran tvrdi da privodi kraju memorandum o razumijevanju sa SAD-om - Ministarstvo vanjskih poslova navodi da pitanje Hormuškog moreuza nije povezano s Washingtonom - Iran i SAD još uvijek nisu usaglasili zajednički vremenski okvir za sporazum

Iran je fokusiran na finalizaciju memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem okončanja aktuelnog sukoba, izjavio je u subotu portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei, insistirajući pritom da pitanje Hormuškog moreuza nije povezano s Washingtonom.

"Naš pristup bio je izrada memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka koji uključuje najvažnija pitanja potrebna za okončanje rata i pitanja koja su za nas od suštinskog značaja", rekao je Baghaei, prenijela je iranska novinska agencija Fars.

"U završnoj smo fazi finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju", dodao je.

Prema njegovim riječima, ključne tačke predloženog memoranduma uključuju okončanje rata, prekid američke pomorske blokade i oslobađanje zamrznute iranske imovine.

Baghaei je također naglasio da Teheran i Washington još nisu usaglasili zajednički vremenski okvir za sporazum.