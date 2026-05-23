Iran tvrdi da privodi kraju memorandum o razumijevanju sa SAD-om

Rania R.a. Abushamala
23 Maj 2026•Ažuriranje: 23 Maj 2026
Iran je fokusiran na finalizaciju memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem okončanja aktuelnog sukoba, izjavio je u subotu portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei, insistirajući pritom da pitanje Hormuškog moreuza nije povezano s Washingtonom.
"Naš pristup bio je izrada memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka koji uključuje najvažnija pitanja potrebna za okončanje rata i pitanja koja su za nas od suštinskog značaja", rekao je Baghaei, prenijela je iranska novinska agencija Fars.
"U završnoj smo fazi finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju", dodao je.
Prema njegovim riječima, ključne tačke predloženog memoranduma uključuju okončanje rata, prekid američke pomorske blokade i oslobađanje zamrznute iranske imovine.
Baghaei je također naglasio da Teheran i Washington još nisu usaglasili zajednički vremenski okvir za sporazum.