Izraelska vojska ubila Palestinca u Silwadu na Zapadnoj obali Žrtva upucana tokom racije u gradu istočno od Ramallaha, saopštilo je Ministarstvo zdravstva

Palestinac je ubijen u vatri izraelske vojske u gradu Silwadu, istočno od Ramallaha u centralnoj okupiranoj Zapadnoj obali, prema podacima Ministarstva zdravstva.

Opća uprava za civilne poslove izvijestila je o smrti 37-godišnjeg Abdela Halima Ruhija Hammada, kojeg su ranije tog dana upucale izraelske snage, saopćilo je ministarstvo. Dodaje se da izraelske snage drže tijelo.

Izraelske snage su izvršile raciju u gradu i pretresle palestinske kuće, napadajući stanovnike, rekli su svjedoci Anadolu. Vojnici su također izveli povrijeđenu osobu iz kuće porodice Ruhi tokom racije, koja je počela oko 1:30 ujutro (11:30 GMT).

Izraelska vojska je u saopštenju navela da su tokom operativne aktivnosti vojnih snaga u selu Silwad, dvije osobe napale dva izraelska vojnika, koji su ranjeni i evakuisani u bolnicu.

Izraelske snage rutinski vrše racije na palestinske domove, pritvarajući stanovnike i podvrgavajući ih zlostavljanju.

Incident se dogodio usred primjetne eskalacije operacija hapšenja na Zapadnoj obali od oktobra 2023. godine, sa više od 23.000 zabilježenih hapšenja, prema podacima Palestinskog društva zatvorenika.

Zapadna obala je također zabilježila porast izraelskih vojnih operacija i napada okupatora, što je rezultiralo smrću najmanje 1.154 Palestinaca i povredama hiljada drugih, prema zvaničnim podacima.