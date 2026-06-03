Mediji: Čule se eksplozije na iranskom otoku Qeshm Iranski mediji izvještavaju o eksplozijama u blizini obalnih područja, moguć udar projektila

Eksplozije su se čule na iranskom otoku Qeshm rano u srijedu, prema izvještajima iranskih medija.

Iranska poluslužbena novinska agencija Mehr izvijestila je da su se na otoku čule eksplozije, bez navođenja dodatnih detalja.

Iranski državni emiter IRIB kasnije je saopštio da se nekoliko eksplozija čulo u blizini područja Suza i Masen na ovom otoku, prenosi Anadolu.

Prema navodima IRIB-a, prve procjene sugerišu mogući udar projektila u nenaseljeno područje između ove dvije lokacije.

Regionalne tenzije su eskalirale od kraja februara nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, u kojima je poginulo više od 3.000 ljudi, uključujući i pokojnog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija, kao i nekoliko visokih vojnih komandanata i vladinih zvaničnika.

Primirje postignuto uz posredovanje Pakistana stupilo je na snagu 8. aprila, ali napori da se postigne širi sporazum do sada nisu uspjeli.