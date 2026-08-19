Racije u nekoliko gradova oko Betlehema, izraelske snage upadale u kuće Palestinaca

Izraelska vojska suzavcem ranila nekoliko Palestinaca u napadima na okupiranoj Zapadnoj obali Racije u nekoliko gradova oko Betlehema, izraelske snage upadale u kuće Palestinaca

Izraelska vojska izvršila je napade na dijelove okupirane Zapadne obale u utorak kasno naveče, ranivši nekoliko Palestinaca izloženih suzavcu, javljaju palestinski mediji.

Izraelske snage upale su u grad Beit Fajjar, južno od Betlehema, raspoređene u nekoliko četvrti i izvršile racije u nekoliko domova, izvijestila je zvanična palestinska novinska agencija Wafa.

Tokom racije ispalili su šok bombe i suzavac, ostavivši nekoliko Palestinaca povrijeđenih udisanjem suzavca, koji su zbrinuti na licu mjesta, navodi agencija.

Wafa je prenijela i da su izraelske snage izvršile napad na Tuqu jugoistočno od Betlehema, zajedno sa Dar Salahom, Al-Shawawra, Za'atarom, Khalayelom al-Louzom i Abu Njeimom na istoku.

Vojnici su tokom racija pretražili nekoliko kuća i opljačkali, dodaje se.

Sjeverozapadno od Jerusalema, izraelske snage su također ispalile suzavac u blizini ulaza u selo Biddu, javio je radio Glas Palestine. Nije prijavljeno da je bilo povređenih.

Na okupiranoj Zapadnoj obali nastavljaju se napadi izraelskih okupatora i izraelske vojne operacije od početka rata u Gazi, uz širenje ilegalnih ispostava za naselja, izgradnju puteva za naseljavanje i pojačana ograničenja kretanja Palestinaca.