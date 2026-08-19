Kanada i SAD, u zavisnosti od finalizacije dokumenata, imaju dogovor, kazao američki predsjednik

Trump pauzirao carinu od 50% Kanadi na tri dana Kanada i SAD, u zavisnosti od finalizacije dokumenata, imaju dogovor, kazao američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kasno u utorak da je pauzirao planiranu carinu od 50 posto na kanadsku robu prije roka u ponoć.

"Pauzirao sam tarife od 50% protiv Kanade, koje su trebale da stupe na snagu sutra ujutro, na period od tri dana, na osnovu činjenice da Kanada i SAD, podložno finalizaciji dokumenata, imaju dogovor!", rekao je na platformi Truth Social.

Trump je sugerirao da bi sporazum mogao oživjeti naftovod Keystone XL, veliki prekogranični energetski projekat koji je otkazan za vrijeme prethodne Bidenove administracije.

„Veliki Keystone XL naftovod, koji je davno ubio Pospani Džo Bajden, možda će se dići iz groba!“, rekao je Trump.

Najava je uslijedila nakon telefonskog razgovora u utorak između Trumpa i kanadskog premijera Marka Carneya, koji je nastojao postići dogovor i spriječiti carine na kanadsku robu vrijednu otprilike 30 milijardi kanadskih dolara (22 milijarde dolara).

Carney je rekao da se SAD složio da odgodi implementaciju planirane carine od 50% na kanadsku robu prema članu 338. Zakona o tarifama SAD-a iz 1930. do kraja dana 21. avgusta.

Kanada i SAD održali su "intenzivne rasprave" posljednjih sedmica s ciljem rješavanja trgovinskih sporova i pružanja veće sigurnosti kanadskim preduzećima, radnicima, poljoprivrednicima i porodicama, dodao je.

"Ostvaren je značajan napredak, iako ima još važnog posla koji treba obaviti", rekao je Carney u izjavi.

Kanada će ostati fokusirana na jačanje domaće ekonomije dok pregovori traju, dodao je on.