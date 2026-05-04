Macut: Energetska kriza ostaje u fokusu Evrope u narednom periodu Premijer Srbije istakao potrebu za diversifikacijom izvora energije i regionalnim povezivanjem

Predsjednik Vlade Srbija Đuro Macut izjavio je u ponedjeljak Jerevanu da će pažnja evropskih zemalja i u narednom periodu biti usmjerena na energetsku krizu, ocijenivši je jednim od ključnih izazova za stabilnost i razvoj kontinenta.

Govoreći nakon Samita Evropske političke zajednica, koji je okupio više od 40 zemalja, Macut je naveo da su glavne teme skupa bile energetika, sigurnost u Evropi, sajber kriminal, narkotici i organizovani kriminal.

On je istakao da je panel o energetici, na kojem su učestvovali visoki evropski zvaničnici, među kojima i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bio jedan od najznačajnijih dijelova samita.

“Energetska kriza je pitanje na koje treba usmjeriti najviše napora, kroz diversifikaciju izvora i osiguranje stabilnog snabdijevanja energijom, što je ključno za održivi razvoj Evrope”, rekao je Macut.

Naglasio je i važnost regionalne saradnje, ističući spremnost Rumunije i Bugarske za jačanje energetskog povezivanja u jugoistočnoj Evropi, uključujući projekte poput vertikalnog energetskog koridora od Grčke prema centralnoj i istočnoj Evropi.

Macut je dodao da Srbija u narednim godinama očekuje veću diversifikaciju pravaca snabdijevanja energentima, što bi, kako je naveo, doprinijelo energetskoj sigurnosti i ekonomskom razvoju zemlje.

Govoreći o drugim temama samita, premijer Srbije je ukazao na značaj jačanja sajber sigurnosti i borbe protiv govora mržnje na društvenim mrežama, ocijenivši da je riječ o oblasti koja još uvijek nije adekvatno regulisana na nivou Evrope.

On je istakao i potrebu za jasnijim strateškim planiranjem sigurnosnih politika u Evropi, uz osvrt na aktuelne sukobe u svijetu, uključujući situaciju na Bliskom istoku i rat u Ukrajini.

Macut je naveo da je posebna pažnja posvećena i borbi protiv narkotika i organizovanog kriminala, uz naglasak na međunarodnu saradnju i jačanje preventivnih mjera kroz obrazovni sistem.