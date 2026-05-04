Sisi: Egipat pretrpio gubitke od 10 milijardi dolara u Sueskom kanalu zbog rata u Gazi Egipatski predsjednik kaže da su napadi na brodove u Bab al-Mandabu smanjili promet prema Sueskom kanalu

Egipat je izgubio oko deset milijardi dolara (8,54 milijardi eura) prihoda od Sueskog kanala zbog napada na brodove u moreuzu Bab al-Mandab kao rezultat rata u Gazi, izjavio je u ponedjeljak egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, javlja Anadolu.

Govoreći tokom sastanka u Kairu s Mathiasom Cormannom, generalnim sekretarom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Sisi je rekao da su kontinuirani napadi na brodove u moreuzu Bab al-Mandab, ključnoj pomorskoj uskoj tački koja povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom, naglo smanjili promet prema Sueskom kanalu, navodi se u saopćenju predsjedništva.

Bab al-Mandab je jedna od ključnih strateških svjetskih brodskih ruta za opskrbu energijom i hranom, uz Sueski kanal i Hormuški moreuz.

Napadi na brodove počeli su u novembru 2023. godine kada je jemenska grupa Huti pokrenula napade dronovima i raketama ciljajući brodove u Crvenom moru u znak podrške Palestincima koji se suočavaju s izraelskim napadima u Gazi, gdje je više od 72.000 ljudi ubijeno u smrtonosnim izraelskim napadima od oktobra 2023. godine.

Ovi napadi doveli su do naglog pada broja brodova koji prolaze kroz kanal, jedan od glavnih izvora deviza za Egipt.

Prema riječima Osame Rabieja, šefa Uprave Sueskog kanala, prihodi od kanala pali su za 66 posto u 2024. godini na 3,9 milijardi dolara (3,33 milijarde eura), u odnosu na oko 10,2 milijarde dolara (8,71 milijardu eura) u 2023. godini.

Huti su 12. aprila upozorili da će eskalirati napade u Crvenom moru ako se izraelski i američki napadi na Iran nastave.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Dvosedmično primirje proglašeno je 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali nije postignut dogovor o trajnom primirju.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je produžio primirje bez postavljanja novog roka, nakon zahtjeva Pakistana.