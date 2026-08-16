Putin i Min Aung Hlaing razgovarat će o proširenju rusko-mjanmarske saradnje

Lider Mijanmara u posjeti Rusiji na razgovorima s Putinom Putin i Min Aung Hlaing razgovarat će o proširenju rusko-mjanmarske saradnje

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarat će u utorak u Kremlju s predsjednikom Mijanmara Minom Aung Hlaingom tokom zvanične posjete lidera Mijanmara Rusiji, saopćio je Kremlj u nedjelju.

Dvojica lidera razgovarat će o mogućnostima proširenja rusko-mjanmarske saradnje u različitim oblastima, kao i o aktuelnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, navedeno je u saopćenju.

Tokom posjete očekuje se i potpisivanje nekoliko bilateralnih dokumenata, dodaje se.

Putin i Min Aung Hlaing razgovarali su u nekoliko navrata posljednjih godina, uključujući sastanak u Kremlju u martu 2025. godine.

Rusija i Mijanmar održavaju bliske političke i odbrambene odnose, dok je Moskva uključena i u energetske i infrastrukturne projekte u toj zemlji jugoistočne Azije.

Min Aung Hlaing posjetio je Rusiju tri puta prošle godine - u martu na razgovore s Putinom, u maju kako bi prisustvovao vojnoj paradi povodom 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu i u septembru kako bi učestvovao na forumu World Atomic Week.

Putin nikada nije posjetio Mijanmar.