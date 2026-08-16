Snažan zemljotres koji je u subotu pogodio otok Flores usmrtio najmanje 47 ljudi

Indonezija proglasila 14-dnevno vanredno stanje nakon zemljotresa Snažan zemljotres koji je u subotu pogodio otok Flores usmrtio najmanje 47 ljudi

Indonezija je proglasila 14-dnevno vanredno stanje nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni koji je u subotu pogodio istočni dio otoka Flores i usmrtio najmanje 47 ljudi, objavili su državni mediji u nedjelju.

Vanredno stanje bit će na snazi do 28. augusta, navedeno je u odluci vlade provincije Istočna Nusa Tengara, objavila je novinska agencija Antara.

Odluka ima za cilj olakšati aktivnosti odgovora na katastrofu, evakuaciju, distribuciju pomoći i napore na oporavku u pogođenim područjima, navodi se u izvještaju.

Operacije potrage i spašavanja nastavljene su u nedjelju u potrazi za preživjelima, dok je snabdijevanje gorivom i ukapljenim naftnim plinom širom otoka Flores obnovljeno.

Gotovo 6.000 ljudi sklonilo se u područja Sikka, Manggara, Nagekeo, Bima i Selayar.

U zemljotresu je oštećeno 914 kuća, 93 obrazovne ustanove, 36 zdravstvenih objekata i 38 zgrada državnih institucija.

Državna energetska kompanija Pertamina saopćila je u nedjelju da su u regiji radile 32 benzinske stanice, dok je 20 ostalo zatvoreno zbog oštećenja.

Kao mjera predostrožnosti, rad nekoliko distributivnih objekata privremeno je obustavljen dok ne budu završene inspekcije objekata i dok ne bude potvrđeno da su uslovi sigurni, dodaje se u izvještaju.

U međuvremenu, vlada je poslala ukupno 27 tona pomoći u područja pogođena zemljotresom.

Pored pružanja pomoći, predsjednik Prabowo Subianto nastavio je pozivati na saradnju različitih sektora kako bi se osigurao brz i usmjeren odgovor na posljedice zemljotresa.

Predsjednik je naložio nadležnim zvaničnicima da direktno procijene stanje na mjestima pogođenim katastrofom.