Kina se "protivi" američkoj optužnici protiv bivšeg kubanskog lidera Raula Castra

Saadet Gökce
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Kina je u četvrtak izrazila protivljenje američkoj optužnici protiv bivšeg kubanskog predsjednika i revolucionarnog lidera Raula Castra, prenosi Anadolu.
Peking se "odlučno protivi unilateralnim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu niti odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a", izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun na redovnoj konferenciji za novinare u Pekingu.
Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je u srijedu dopunjenu optužnicu kojom se Castro tereti za ubistvo četiri osobe, uključujući tri Amerikanca.
Mlađi brat i nasljednik Fidela Castra optužen je za učešće u obaranju dva aviona organizacije "Brothers to the Rescue" (Braća u pomoć) 24. februara 1996. godine.
Guo je također izrazio protivljenje Kine "zloupotrebi sudskih postupaka" i "vrišenju pritiska vanjskih sila na Kubu".
On je pozvao Washington da "prestane prijetiti Kubi silom".
"Kina čvrsto podržava Kubu u očuvanju nacionalnog suvereniteta i nacionalnog dostojanstva, te u suprotstavljanju vanjskom uplitanju", rekao je on.