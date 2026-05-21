Kina se "protivi" američkoj optužnici protiv bivšeg kubanskog lidera Raula Castra Ministarstvo pravosuđa SAD-a ranije je podiglo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog ubistva tri Amerikanca 1996. godine

Kina je u četvrtak izrazila protivljenje američkoj optužnici protiv bivšeg kubanskog predsjednika i revolucionarnog lidera Raula Castra, prenosi Anadolu.

Peking se "odlučno protivi unilateralnim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu niti odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a", izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun na redovnoj konferenciji za novinare u Pekingu.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je u srijedu dopunjenu optužnicu kojom se Castro tereti za ubistvo četiri osobe, uključujući tri Amerikanca.

Mlađi brat i nasljednik Fidela Castra optužen je za učešće u obaranju dva aviona organizacije "Brothers to the Rescue" (Braća u pomoć) 24. februara 1996. godine.

Guo je također izrazio protivljenje Kine "zloupotrebi sudskih postupaka" i "vrišenju pritiska vanjskih sila na Kubu".

On je pozvao Washington da "prestane prijetiti Kubi silom".

"Kina čvrsto podržava Kubu u očuvanju nacionalnog suvereniteta i nacionalnog dostojanstva, te u suprotstavljanju vanjskom uplitanju", rekao je on.