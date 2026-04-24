Kina objavila da je otkrila dva nova lunarna minerala Dodavanje magnezijum-khangezita-(Y) i khangezita-(Ce) povećava ukupan broj minerala otkrivenih s Mjeseca na osam globalno

Kina je u petak objavila da je otkrila dva nova lunarna minerala, izvijestili su državni mediji.

Minerali su otkriveni iz lunarnih uzoraka koje je donijela misija Chang'e-5, saopštila je Kineska nacionalna svemirska uprava (CNSA).

Misija Chang'e-5 vratila se na Zemlju u decembru 2020. godine, donoseći kući oko 1.731 gram lunarnih uzoraka iz Oceanus Procellarum - prvih kineskih lunarnih uzoraka - a ujedno su i prvi lunarni uzorci doneseni na Zemlju u 44 godine.

CNSA je identificirala minerale kao magnezijum-khangezit-(Y) i khangezit-(Ce), čime je ukupan broj minerala otkrivenih s Mjeseca porastao na osam globalno.

Kineski astronauti su ranije, 2022. godine, otkrili svoj prvi lunarni mineral, changesite-(Y).

Tokom ceremonije otvaranja Dana svemira 2026. u Chengduu, glavnom gradu jugozapadne kineske provincije Sichuan, CNSA je saopštila da je minerale odobrila Komisija za nove minerale, nomenklaturu i klasifikaciju Međunarodnog mineraloškog udruženja.

Kina je 2019. godine izvela historijsko prvo slijetanje na daleku stranu Mjeseca sondom Chang'e-4.