Netanyahu u posljednjim mjesecima primao terapiju za rak prostate bez javnog objavljivanja Izraelski premijer tvrdi da je tražio odgodu objave medicinskog izvještaja za dva mjeseca kako ne bi bio objavljen tokom rata s Iranom

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u posljednjim mjesecima primao je terapiju za rak prostate bez javnog objavljivanja, a prema više izraelskih medija bolest je bila u ranoj fazi.

Netanyahu je prije nekoliko mjeseci podvrgnut operaciji i terapiji zračenjem radi uklanjanja malog malignog tumora prostate, navodi se u njegovom godišnjem medicinskom izvještaju objavljenom u petak.

Izraelski javni servis KAN naveo je da izvještaj otkriva da je Netanyahu u posljednjim mjesecima bio podvrgnut medicinskim zahvatima, uključujući operaciju i radioterapiju, bez tadašnjeg javnog objavljivanja.

Servis je istakao da je izvještaj objavljen nakon pritiska javnosti, kritika i pravnih zahtjeva za otkrivanje detalja o zdravstvenom stanju premijera.

Prema dnevnom listu "Yedioth Ahronoth", Netanyahu (76) je 29. decembra 2024. godine podvrgnut operaciji benigne hiperplazije prostate koja je završena uspješno i bez komplikacija.

Naknadni snimci magnetnom rezonancom (MRI) otkrili su malu leziju na prostati, manju od jednog centimetra, sa sumnjivim karakteristikama, navodi se u izvještaju.

Daljnji testovi potvrdili su da se radi o ranoj fazi raka prostate.

U izvještaju se navodi da se u toj fazi stanje može kontrolisati pažljivim praćenjem ili kratkotrajnom ciljnom radioterapijom, pri čemu se Netanyahu odlučio za liječenje.

U objavi na Telegramu, Netanyahu je naveo da je tražio odgodu objave medicinskog izvještaja za dva mjeseca kako ne bi bio objavljen u jeku rata, ističući da nije želio da Iran iskoristi tu informaciju u propagandne svrhe.

Međutim, izraelski javni servis navodi da je operacija obavljena prije početka rata s Iranom.