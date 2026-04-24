Fondacija navodi da poljski potez predstavlja korak ka odgovornosti za izraelski napad na humanitarnu misiju koja je osporila opsadu Gaze

Fondacija "Hind Rajab" pozdravlja odluku Poljske o pokretanju istrage napada na flotilu koja je plovila prema Gazi Fondacija navodi da poljski potez predstavlja korak ka odgovornosti za izraelski napad na humanitarnu misiju koja je osporila opsadu Gaze

Fondacija "Hind Rajab" (HRF) u petak je pozdravila odluku poljskih tužilaca da pokrenu istragu o izraelskom napadu na Globalnu flotilu Sumud, koja je u oktobru 2025. plovila prema Gazi, ocijenivši to značajnim korakom ka odgovornosti.

U saopćenju, fondacija je navela da je dostavila dodatne dokaze zajedno s dvije povrijeđene osobe i članovima Poljske palestinske inicijative za pravdu, u vezi s presretanjem 42 humanitarna plovila i hapšenjem 462 učesnika, uključujući četiri poljska državljanina.

HRF je naveo da njihov pravni podnesak uključuje analizu vojnog lanca komandovanja iza operacije kako bi se pomoglo u identifikaciji odgovornih.

"Ova prijava nije samo o jednoj otmici ili pritvaranju, ona je izazov nekažnjivosti Izraela2, izjavila je u saopćenju Nina Ptak, stručnjakinja za ljudska prava.

Natacha Bracq, šefica pravnih postupaka u fondaciji, rekla je da su posvećeni pozivanju na odgovornost onih koji su odgovorni za međunarodne zločine nad Palestincima.

"Pozdravljamo poljske vlasti zbog pokretanja ove istrage i spremni smo pružiti podršku", rekla je.

HRF je naveo da je slučaj u Poljskoj dio šireg međunarodnog pravnog nastojanja, uz već pokrenute postupke u Velikoj Britaniji i pripreme u trećoj zemlji, dok grupa nastavlja tražiti odgovornost za napade na humanitarne misije upućene prema Gazi.