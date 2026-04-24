Fondacija "Hind Rajab" pozdravlja odluku Poljske o pokretanju istrage napada na flotilu koja je plovila prema Gazi

Beyza Binnur Dönmez
24 April 2026•Ažuriranje: 24 April 2026
Fondacija "Hind Rajab" (HRF) u petak je pozdravila odluku poljskih tužilaca da pokrenu istragu o izraelskom napadu na Globalnu flotilu Sumud, koja je u oktobru 2025. plovila prema Gazi, ocijenivši to značajnim korakom ka odgovornosti.
U saopćenju, fondacija je navela da je dostavila dodatne dokaze zajedno s dvije povrijeđene osobe i članovima Poljske palestinske inicijative za pravdu, u vezi s presretanjem 42 humanitarna plovila i hapšenjem 462 učesnika, uključujući četiri poljska državljanina.
HRF je naveo da njihov pravni podnesak uključuje analizu vojnog lanca komandovanja iza operacije kako bi se pomoglo u identifikaciji odgovornih.
"Ova prijava nije samo o jednoj otmici ili pritvaranju, ona je izazov nekažnjivosti Izraela2, izjavila je u saopćenju Nina Ptak, stručnjakinja za ljudska prava.
Natacha Bracq, šefica pravnih postupaka u fondaciji, rekla je da su posvećeni pozivanju na odgovornost onih koji su odgovorni za međunarodne zločine nad Palestincima.
"Pozdravljamo poljske vlasti zbog pokretanja ove istrage i spremni smo pružiti podršku", rekla je.
HRF je naveo da je slučaj u Poljskoj dio šireg međunarodnog pravnog nastojanja, uz već pokrenute postupke u Velikoj Britaniji i pripreme u trećoj zemlji, dok grupa nastavlja tražiti odgovornost za napade na humanitarne misije upućene prema Gazi.