Vojska saopćila da su projektili presretnuti u zračnom prostoru Jordana, bez ljudskih žrtava

Jordan oborio pet iranskih projektila Vojska saopćila da su projektili presretnuti u zračnom prostoru Jordana, bez ljudskih žrtava

Jordanska vojska saopćila je u četvrtak da je njena protivzračna odbrana presrela i oborila pet projektila ispaljenih iz Irana prema toj zemlji, čime je nastavljen četverodnevni niz sličnih incidenata.

U saopćenju vojske navodi se da su sistemi protivzračne odbrane rano jutros otkrili i presreli pet projektila.

Dodaje se da u incidentu nije bilo poginulih niti povrijeđenih.

Jordan je i u srijedu saopćio da je oborio pet projektila, nakon što je u utorak presreo jednu bespilotnu letjelicu, a u ponedjeljak dvije bespilotne letjelice koje su ušle u njegov zračni prostor.