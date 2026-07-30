Jordan oborio pet iranskih projektila

Rania R.a. Abushamala
30. juli 2026.•Ažuriranje: 30. juli 2026.
Jordanska vojska saopćila je u četvrtak da je njena protivzračna odbrana presrela i oborila pet projektila ispaljenih iz Irana prema toj zemlji, čime je nastavljen četverodnevni niz sličnih incidenata.
U saopćenju vojske navodi se da su sistemi protivzračne odbrane rano jutros otkrili i presreli pet projektila.
Dodaje se da u incidentu nije bilo poginulih niti povrijeđenih.
Jordan je i u srijedu saopćio da je oborio pet projektila, nakon što je u utorak presreo jednu bespilotnu letjelicu, a u ponedjeljak dvije bespilotne letjelice koje su ušle u njegov zračni prostor.