Broj poginulih u zemljotresu na jugozapadu Japana porastao na 30

Amir Latif Arain
30. juli 2026.•Ažuriranje: 30. juli 2026.
Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na jugozapadu zemlje porastao je na 30, saopćio je u četvrtak glavni sekretar japanske vlade Minoru Kihara.
Prema navodima novinske agencije Kyodo, spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima na lokacijama urušenog tržnog centra i oštećene fabrike papira, nakon što je zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali u utorak pogodio japansko ostrvo Kjušu.
Željeznička linija brzih vozova Kyushu Shinkansen između stanica Kumamoto i Kagoshima-Chuo i dalje je van funkcije, dok nadležne službe procjenjuju razmjere štete.
Hiljade domaćinstava i dalje su bez električne energije i vode, što dodatno otežava situaciju za stanovništvo pogođeno katastrofom.
Vlada prefekture Kumamoto saopćila je da se u četvrtak ujutro više od 10.000 ljudi nalazilo u evakuacijskim centrima.
Područje i dalje pogađaju naknadni potresi nakon razornog zemljotresa.