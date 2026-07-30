Akcije potrage i spašavanja se nastavljaju, a više od 10.000 ljudi je i dalje smješteno u evakuacijskim centrima

Broj poginulih u zemljotresu na jugozapadu Japana porastao na 30 Akcije potrage i spašavanja se nastavljaju, a više od 10.000 ljudi je i dalje smješteno u evakuacijskim centrima

Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na jugozapadu zemlje porastao je na 30, saopćio je u četvrtak glavni sekretar japanske vlade Minoru Kihara.

Prema navodima novinske agencije Kyodo, spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima na lokacijama urušenog tržnog centra i oštećene fabrike papira, nakon što je zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali u utorak pogodio japansko ostrvo Kjušu.

Željeznička linija brzih vozova Kyushu Shinkansen između stanica Kumamoto i Kagoshima-Chuo i dalje je van funkcije, dok nadležne službe procjenjuju razmjere štete.

Hiljade domaćinstava i dalje su bez električne energije i vode, što dodatno otežava situaciju za stanovništvo pogođeno katastrofom.

Vlada prefekture Kumamoto saopćila je da se u četvrtak ujutro više od 10.000 ljudi nalazilo u evakuacijskim centrima.

Područje i dalje pogađaju naknadni potresi nakon razornog zemljotresa.