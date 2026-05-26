Iranski i irački predsjednici razgovarali o regionalnim dešavanjima Masoud Pezeshkian i Nizar Amidi razgovarali telefonom, javlja agencija IRNA

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i njegov irački kolega Nizar Amidi razgovarali su u utorak telefonom o regionalnim pitanjima.

Dvije strane su naglasile važnost zaustavljanja rata i okončanja tenzija u regionu kroz dijalog i diplomatiju, izvijestila je novinska agencija IRNA.

Također su se složili o važnosti jačanja međusobnog razumijevanja radi unapređenja regionalne sigurnosti i stabilnosti.

Tokom razgovora, Pezeshkian je čestitao Amidiju muslimanski praznik Kurban-bajram, koji počinje u srijedu.

Regionalne tenzije eskalirale su u februaru kada su SAD i Izrael pokrenuli iznenadne napade na Iran, što je navelo Teheran na uzvratne napade dronovima i raketama koji su pogodili ciljeve širom regiona, dok je Iran zatvorio Hormuški moreuz.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredstvom Pakistana, a kasnije ga je američki predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.