Rumunija ima za cilj da „sredi svoje finansije do 2030. godine“, rekao je v.d. ministra

Pislaru: Rumunija bi 2032. godine mogla uvesti euro Rumunija ima za cilj da „sredi svoje finansije do 2030. godine“, rekao je v.d. ministra

Rumunija bi mogla 2032. godine uvesti euro, izjavio je u ponedjeljak vršilac dužnosti rumunskog ministra za investicije i evropske projekte Dragos Pislaru.

Pislaru je rekao da će usvajanje eura zavisiti od fiskalne konsolidacije, javlja BTA, prenosi FENA.

Smatra da je 2032. godina ostvariv cilj ako Rumunija završi fiskalnu konsolidaciju do 2030. godine, usvoji koherentan nacionalni plan razvoja za 2028-2034. godinu i održi političku stabilnost.

"Usvajanje eura je moguće samo ako su ispunjeni relevantni kriteriji. To uključuje budžetski deficit i javni dug, a oboje je povezano s konsolidacijom koja je sada u toku, rekao je Pislaru.

Podsjetio je da Rumunija ima za cilj da „sredi svoje finansije do 2030. godine“.

Rumunija je predmet postupka EU za prekomjerni deficit od 2020. godine.

U 2024. godini, njen deficit opšte vlade dostigao je 9,3 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je najviši nivo u EU. Sedmogodišnji fiskalni plan zemlje ima za cilj smanjenje deficita na oko 2,4 posto BDP-a do 2031. godine.

Prošle sedmice, guverner Nacionalne banke Rumunije Mugur Isarescu izjavio je da zemlja ne ispunjava nijedan od kriterija za usvajanje eura i da se još ne može postaviti realan vremenski okvir za pridruživanje eurozoni.

Rumunija se nalazi u političkoj krizi otkako se njena proevropska koalicija od četiri stranke raspala krajem aprila, a vlada premijera Ilie Bolojana izgubila je glasanje o nepovjerenju 5. maja.

Napori da se okupi nova parlamentarna većina i formira vlada do sada nisu uspjeli. Bolojanov kabinet je od 5. maja ostao u funkciji privremenog kabineta s ograničenim ovlaštenjima i ostat će na snazi ​​dok se ne formira nova vlada.