Analitičari upozoravaju da su Teheran i Washington zaglavljeni u neodređenom međuprostoru između mira i rata

Iran vjerovatno neće ublažiti stav zbog američkih napada Analitičari upozoravaju da su Teheran i Washington zaglavljeni u neodređenom međuprostoru između mira i rata

Malo je vjerovatno da će Iran ublažiti svoju pregovaračku poziciju kao odgovor na nove talase američkih vojnih udara, objavio je u utorak “Washington Post“, pozivajući se na procjene obavještajnih službi.

Prema navodima lista, analitičari američkih obavještajnih agencija zaključili su da su Teheran i Washington trenutno zaglavljeni u neodređenom međuprostoru između mira i rata, rekli su američki zvaničnici.

Obavještajni analitičari ističu da Iran i dalje zadržava značajne kapacitete uprkos tome što je u američkim i izraelskim napadima izgubio veliki broj visokih vojnih i političkih zvaničnika, kao i znatan dio svoje vojne opreme.

U izvještaju se navodi da su sve intenzivniji napadi američkog predsjednika Donalda Trumpa doveli do svojevrsnog zastoja, dok je rat s Iranom postao izrazito nepopularan među američkom javnošću.

Dodaje se da bi daljnja eskalacija Washingtona, uključujući moguće raspoređivanje kopnenih snaga, predstavljala politički rizik za predsjednika, bez garancije vojnog uspjeha.

Izvještaj dolazi u trenutku kada rastu regionalne tenzije usljed razmjene napada između SAD-a i Irana. Najnovija eskalacija uslijedila je nakon memoranduma o razumijevanju, postignutog uz posredovanje Pakistana i potpisanog u junu, a čiji je cilj bio okončanje rata i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.

Jonathan Panikoff, bivši zamjenik američkog nacionalnog obavještajnog oficira za Bliski istok, izjavio je da administracija predsjednika Trumpa očigledno smatra kako će nastavak vojnog pritiska natjerati Teheran na veću fleksibilnost.

“Ta procjena gotovo sigurno nije tačna“, rekao je Panikoff.

“Ne mislim da Sjedinjene Američke Države imaju mnogo dobrih opcija“, dodao je.

On je ocijenio da će sukob i dalje karakterisati periodi intenzivnih borbi, praćeni kraćim fazama zatišja.