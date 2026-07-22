Ministri vanjskih poslova Azije i Pacifika istaknuli globalne izazove na sastanku ASEAN-a u Manili Japan, Južna Koreja, Australija, Novi Zeland održavaju postministarske konferencije sa ASEAN-om

Japan, Južna Koreja, Australija i Novi Zeland istakli su globalne izazove u srijedu tokom postministarskih konferencija sa Asocijacijom nacija jugoistočne Azije (ASEAN) u filipinskoj prijestolnici Manili.

Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi izrazio je podršku jedinstvu i centralnosti ASEAN-a, rekavši da bi Japan želio produbiti saradnju u oblastima od snažnog zajedničkog interesa i značajnog potencijala, uključujući digitalnu transformaciju, umjetnu inteligenciju (AI) i zelenu transformaciju.

Južnokorejski ministar vanjskih poslova Cho Hyun rekao je da poremećaji u globalnim lancima opskrbe, nestabilnost na Bliskom istoku i brza tehnološka transformacija preoblikuju regiju, stvarajući nove mogućnosti i opasnosti.

"Jačanjem našeg osjećaja solidarnosti, možemo bolje upravljati neizvjesnošću, proširiti naš strateški prostor i stvoriti nove mogućnosti za naše narode", rekao je Cho.

Seul radi s ASEAN-om na konkretnim inicijativama, uključujući inicijativu za AI društvo i inicijativu za kulturnu i kreativnu industriju, rekao je.

Ministar vanjskih poslova Novog Zelanda Winston Peters rekao je da se današnji svijet suočava s novim i jedinstvenim nizom izazova, uključujući obnovljenu geostratešku konkurenciju, izazove multilateralnom sistemu zasnovanom na pravilima, umjetnu inteligenciju i klimatske promjene.

"Naše partnerstvo ostaje naša najveća snaga. Ono podupire našu saradnju, našu saradnju, našu razmjenu znanja i stručnosti, našu trgovinu i naš zajednički prosperitet", rekao je Peters.

Australijska ministrica vanjskih poslova Penny Wong rekla je da je to bila "godina izazova" jer se strateški krajolik mijenjao, konkurencija se intenzivirala, a rizici od eskalacije i pogrešnih proračuna rasli.

"Puni uticaj ovogodišnjih šokova na Bliskom istoku, u našoj regiji i globalnoj ekonomiji se još uvijek odvija", rekla je ona, ističući njihove efekte na sigurnost hrane i energije, kao i na lance snabdijevanja gorivom, đubrivom i drugim.

Australija će nastaviti podržavati inicijative predvođene ASEAN-om koje grade ekonomsku otpornost, uključujući ASEAN-ovu električnu mrežu i Okvirni sporazum o digitalnoj ekonomiji, rekao je Wong.

Ona je rekla da je prošla godina istakla koliko se zemlje oslanjaju jedna na drugu za sigurnost i prosperitet, dodajući da su centralna uloga i partnerstva ASEAN-a bili ključni.

"ASEAN je važan Australiji jer, u osnovi, ASEAN drži centar ove regije - region u kojem živimo i gdje se oblikuje budućnost svijeta. ASEAN gradi odnose, oblikuje pravila i neguje zajedničku otpornost", rekao je Wong.