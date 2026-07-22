Turski nacionalni avioprevoznik poboljšava kvalitet obuke pilota nabavkom novih simulatora dok se pridružuje fondu za održivo aviogorivo SAFFA kako bi ostvario ciljeve smanjenja ugljika, kaže predsjedavajući

Turkish Airlines potpisao nove velike ugovore na britanskom aeromitingu Turski nacionalni avioprevoznik poboljšava kvalitet obuke pilota nabavkom novih simulatora dok se pridružuje fondu za održivo aviogorivo SAFFA kako bi ostvario ciljeve smanjenja ugljika, kaže predsjedavajući

Turkish Airlines potpisao je tri velika ugovora na Međunarodnom aeromitingu u Farnboroughu u Velikoj Britaniji, poboljšavajući kvalitet obuke pilota nabavkom novih simulatora, rekao je predsjedavajući nacionalnog avioprevoznika u nedavnoj objavi na društvenim mrežama.

Murat Seker izjavio je da je Turkish Airlines potpisao ugovor s turskom firmom Havelsan za oko osam simulatora leta i četiri uređaja za obuku leta, kao i s Canadian Aviation Electronics za sedam simulatora leta i dva uređaja za obuku leta.

Seker je pozdravio ovaj razvoj događaja kao prekretnice u daljnjem jačanju infrastrukture za obuku nacionalnog avioprevoznika kako bi se zadovoljila rastuća potreba za pilotima dok se flota avioprevoznika širi.

Napomenuo je da ove narudžbe pokrivaju različite tipove uskotrupnih i širokotrupnih aviona.

Seker je izjavio da je Turkish Airlines također potpisao sporazum o pridruživanju investicijskom fondu Sustainable Aviation Financing Alliance (SAFFA) kako bi ubrzao održivu proizvodnju avionskog goriva i podržao ciljeve smanjenja emisija ugljika u tom sektoru.

Dodao je da su u toku napori za postizanje ciljeva nacionalnog avioprevoznika za 2033. godinu putem partnerstava s turskim i međunarodnim dionicima.