Turkish Airlines potpisao nove velike ugovore na britanskom aeromitingu

Gökhan Yılmaz
22. juli 2026.•Ažuriranje: 22. juli 2026.
Turkish Airlines potpisao je tri velika ugovora na Međunarodnom aeromitingu u Farnboroughu u Velikoj Britaniji, poboljšavajući kvalitet obuke pilota nabavkom novih simulatora, rekao je predsjedavajući nacionalnog avioprevoznika u nedavnoj objavi na društvenim mrežama.
Murat Seker izjavio je da je Turkish Airlines potpisao ugovor s turskom firmom Havelsan za oko osam simulatora leta i četiri uređaja za obuku leta, kao i s Canadian Aviation Electronics za sedam simulatora leta i dva uređaja za obuku leta.
Seker je pozdravio ovaj razvoj događaja kao prekretnice u daljnjem jačanju infrastrukture za obuku nacionalnog avioprevoznika kako bi se zadovoljila rastuća potreba za pilotima dok se flota avioprevoznika širi.
Napomenuo je da ove narudžbe pokrivaju različite tipove uskotrupnih i širokotrupnih aviona.
Seker je izjavio da je Turkish Airlines također potpisao sporazum o pridruživanju investicijskom fondu Sustainable Aviation Financing Alliance (SAFFA) kako bi ubrzao održivu proizvodnju avionskog goriva i podržao ciljeve smanjenja emisija ugljika u tom sektoru.
Dodao je da su u toku napori za postizanje ciljeva nacionalnog avioprevoznika za 2033. godinu putem partnerstava s turskim i međunarodnim dionicima.