- Portparol Ministarstva vanjskih poslova kaže da kontradiktorne poruke i promjenjivi zahtjevi potkopavaju pregovore

Iran upozorio da ponovljena američka kršenja primirja štete diplomatskom procesu - Portparol Ministarstva vanjskih poslova kaže da kontradiktorne poruke i promjenjivi zahtjevi potkopavaju pregovore

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je u srijedu da ponovljena kršenja primirja od strane SAD-a, kontradiktorne poruke i promjenjivi zahtjevi potkopavaju diplomatske napore.

“Diplomatski procesi se ne odvijaju u vakuumu“, rekao je Baghaei novinarima.

“Da bi se napredovalo u bilo kakvim pregovorima ili diplomatskom procesu, potreban je minimalan nivo povoljnih uslova koji omogućavaju da se diplomatija kreće naprijed“, rekao je.

Baghaei je kazao da SAD štete diplomatskom procesu kroz, kako je naveo, kontradiktorne poruke, česte promjene stavova i zahtjeva, te ponovljena kršenja primirja.

“Nažalost, Sjedinjene Američke Države, kroz kontradiktorne poruke koje šalju, ponovljene promjene svojih stavova i zahtjeva i, što je najgore, ponovljena kršenja primirja, štete diplomatskom procesu“, rekao je.

On je također optužio Izrael da potkopava diplomatiju kroz, kako je naveo, ponovljena kršenja primirja u Libanu.

“Svaki diplomatski proces je narušen upotrebom sile i nezakonitim djelovanjem“, dodao je Baghaei.

Portparol je rekao da će Teheran razmotriti okolnosti budućih pregovora u svjetlu dešavanja protekle noći, ali nije dao dodatna pojašnjenja.