Eksplozija odjeknule na iranskom ostrvu Qeshm

Şahin Demir
10. juni 2026.•Ažuriranje: 10. juni 2026.
Eksplozija su odjeknule na iranskom ostrvu Qeshm rano u srijedu ujutro, prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr.
Tačan uzrok eksplozije nije odmah bio poznat.
Prema lokalnim izvještajima, eksplozija se možda dogodila na određenoj udaljenosti od grada Qeshm ili je mogla biti povezana s aktivnostima u Hormuškom moreuzu.
Izvještaji dolaze u vrijeme pojačanih tenzija u i oko ovog strateškog plovnog puta nakon nedavnih razmjena prijetnji i napada između Irana i SAD-a.
Lokalni izvještaji također navode da su dijelovi provincije Hormozgan i obale Perzijskog zaljeva bili izloženi američkim napadima od ranih jutarnjih sati u srijedu, uz tvrdnje da su iranske oružane snage odgovorile.