Uzrok eksplozije nije odmah poznat

Eksplozija odjeknule na iranskom ostrvu Qeshm Uzrok eksplozije nije odmah poznat

Eksplozija su odjeknule na iranskom ostrvu Qeshm rano u srijedu ujutro, prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr.

Tačan uzrok eksplozije nije odmah bio poznat.

Prema lokalnim izvještajima, eksplozija se možda dogodila na određenoj udaljenosti od grada Qeshm ili je mogla biti povezana s aktivnostima u Hormuškom moreuzu.

Izvještaji dolaze u vrijeme pojačanih tenzija u i oko ovog strateškog plovnog puta nakon nedavnih razmjena prijetnji i napada između Irana i SAD-a.

Lokalni izvještaji također navode da su dijelovi provincije Hormozgan i obale Perzijskog zaljeva bili izloženi američkim napadima od ranih jutarnjih sati u srijedu, uz tvrdnje da su iranske oružane snage odgovorile.