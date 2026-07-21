Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova poručio da bi Sofija, ukoliko dozvoli američkim snagama korištenje svoje teritorije, mogla postati saučesnik u agresiji i ratnim zločinima

Iran upozorio Bugarsku da ne podržava američke vojne operacije protiv Teherana Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova poručio da bi Sofija, ukoliko dozvoli američkim snagama korištenje svoje teritorije, mogla postati saučesnik u agresiji i ratnim zločinima

Iran je u utorak upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korištenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, navodeći da bi takav potez učinio Sofiju saučesnikom u, kako je navedeno, agresiji i ratnim zločinima.

Govoreći za državnu novinsku agenciju IRNA, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei reagovao je na izvještaje da bugarska vlada razmatra američki zahtjev za raspoređivanje vojnih aviona u zračnoj bazi Bezmer radi podrške operacijama protiv Irana.

Baghaei je rekao da je Bugarska u potpunosti svjesna da američki vojni napadi na Iran, koje je opisao kao nastavak američko-izraelske vojne agresije započete 28. februara, predstavljaju očigledan čin agresije i ozbiljno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava.

Upozorio je da bi svako učešće ili saradnja u pripremi ili izvođenju tih nezakonitih napada predstavljali saučesništvo u zločinu agresije i ratnim zločinima.

Izražavajući iznenađenje izjavama bugarskog premijera Rumena Radeva o razmatranju američkog zahtjeva, Baghaei je kazao da je čak i razmatranje takve podrške nespojivo s međunarodnopravnim obavezama Bugarske i principom poštivanja nacionalnog suvereniteta.

Pozivajući se na odgovarajuću odredbu Rezolucije 3314 Generalne skupštine UN-a o definiciji agresije, istakao je da stavljanje teritorije jedne države na raspolaganje drugoj radi izvršenja čina agresije protiv treće države predstavlja čin agresije.

Baghaei je pozvao bugarski parlament da ne odobri korištenje teritorije ili vojnih objekata zemlje američkim snagama, upozorivši da bi time Bugarska postala saučesnik agresora i zločinaca.

Dodao je da Iran neće oklijevati da zaštiti svoje nacionalne interese i sigurnost te da će svaka strana koja učestvuje u vojnoj agresiji protiv te zemlje morati snositi odgovornost za posljedice.