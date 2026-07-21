Broj poginulih u brodolomu trajekta u Gvajani porastao na 41

Muhammed Yasin Güngör
21. juli 2026.•Ažuriranje: 21. juli 2026.
Premijer Gvajane Mark Phillips saopćio je u utorak da je broj poginulih u brodolomu trajekta MV Barima porastao na 41, dok se intenziviraju akcije potrage i izvlačenja.
Phillips je potvrdio da je od prevrtanja plovila u kasnim večernjim satima u subotu spašeno 77 osoba.
U području nesreće angažovano je 16 plovila, a zona potrage proširena je za dodatnih 400 kvadratnih milja (oko 1.036 kvadratnih kilometara), uključujući područje Waini Pointa.
Trajekt dug 40 metara, izgrađen 1939. godine, potonuo je u blizini mjesta Iron Punt tokom plovidbe iz Georgetowna prema Port Kaitumi.