Broj poginulih u brodolomu trajekta u Gvajani porastao na 41 Premijer Mark Phillips potvrdio proširenje područja potrage na 400 kvadratnih milja dok spasilačke ekipe pretražuju područje Waini Pointa

Premijer Gvajane Mark Phillips saopćio je u utorak da je broj poginulih u brodolomu trajekta MV Barima porastao na 41, dok se intenziviraju akcije potrage i izvlačenja.

Phillips je potvrdio da je od prevrtanja plovila u kasnim večernjim satima u subotu spašeno 77 osoba.

U području nesreće angažovano je 16 plovila, a zona potrage proširena je za dodatnih 400 kvadratnih milja (oko 1.036 kvadratnih kilometara), uključujući područje Waini Pointa.

Trajekt dug 40 metara, izgrađen 1939. godine, potonuo je u blizini mjesta Iron Punt tokom plovidbe iz Georgetowna prema Port Kaitumi.