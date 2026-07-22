Zelenski imenovao novog vrhovnog komandanta ukrajinske vojske

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je u utorak da je odlučio imenovati Mihajla Drapatija za novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine u okviru šire reorganizacije vojnog rukovodstva.

Zelenski je na Telegramu naveo da je s Drapatijem, vršiocem dužnosti ministra odbrane Jevhenom Hmarom i zamjenikom šefa Ureda predsjednika Pavlom Palisom razgovarao o promjenama u strukturi Generalštaba.

Tom prilikom pohvalio je dosadašnjeg vrhovnog komandanta Oleksandra Sirskog za, kako je rekao, rezultate ostvarene u odbrani Kijeva, kontraofanzivi u Harkovskoj oblasti i operaciji u ruskoj Kurskoj oblasti.

„Činjenica je da je Oleksandr Sirski ostvario rezultate za Ukrajinu u odbrani Kijeva, harkovskoj ofanzivnoj operaciji i operaciji u Kurskoj oblasti. Pređen je značajan put, odbrana Ukrajine se nastavlja, a svaki vojnik zaslužuje puno poštovanje“, poručio je Zelenski.

Zelenski je naveo da će imenovanja i prateće odluke biti formalizirani tokom utorka.

“Ukrajina iz ove situacije mora izaći snažnija, a Rusiji mora biti još teže“, rekao je.

General-major Mihajlo Drapatij tokom rata je obavljao više visokih komandnih dužnosti na ratištu.

Prije imenovanja za vrhovnog komandanta bio je komandant Kopnenih snaga Ukrajine, a ranije je predvodio Operativno-taktičku grupaciju “Harkov“.

Također je komandovao jedinicama na istoku Ukrajine, a često se dovodi u vezu s ukrajinskom operacijom upada u rusku Kursku oblast 2024. godine.

Početkom ovog mjeseca Zelenski ga je, u okviru šire rekonstrukcije vojnog vrha, imenovao i za komandanta Združenih snaga Ukrajine.