Američki predsjednik Donald Trump poručio da će lokalitet biti meta napada vrlo uskoro i veoma snažno

Planina Pickaxe i njeni podzemni kompleksi postali nova meta Trumpovih prijetnji Iranu Američki predsjednik Donald Trump poručio da će lokalitet biti meta napada vrlo uskoro i veoma snažno

Kako američki predsjednik Donald Trump pojačava upozorenja upućena Iranu, pažnja je usmjerena na planinu Pickaxe, podzemni kompleks u blizini nuklearnog postrojenja Natanz u centralnoj iranskoj pokrajini Isfahan.

Tokom sastanka s libanskim predsjednikom Josephom Aounom u Ovalnom uredu u utorak, Trump je ponovio prijetnje napadom na ovaj lokalitet.

“Da sam mislio da oni mogu nešto učiniti po tom pitanju, nikada to ne bih rekao, ali ćemo vrlo uskoro i veoma snažno pogoditi to područje“, rekao je Trump.

Na pitanje da li je Iran premjestio centrifuge za obogaćivanje uranija u planinu Pickaxe, rekao je da misli da je to moguće, ali da nema potvrde.

U međuvremenu, novi izraelski medijski izvještaji tvrde da je Iran prošle jeseni premjestio hiljade centrifuga za obogaćivanje uranija u tunele duboko unutar planine Pickaxe.

Američki i izraelski zvaničnici navode da premještanje osjetljive opreme u planinu povećava zabrinutost da Teheran nastoji osigurati nastavak obogaćivanja uranija čak i u slučaju velikog vojnog napada.

Tokom intenzivne kampanje bombardovanja ranije ove godine i operacije prošle godine, američki i izraelski napadi pogodili su tri glavna iranska nuklearna postrojenja – Isfahan, Fordow i Natanz.

Iranski mediji su u ponedjeljak izvijestili o eksplozijama na jugu i jugoistoku zemlje te aktiviranju protivzračne odbrane u blizini nuklearne elektrane Bushehr, što, prema tim navodima, ukazuje da bi napad na planinu Pickaxe mogao biti neposredan.

U intervjuu za emisiju Hugha Hewitta prošle sedmice Trump je najavio mogući napad.

“Imamo je na oku i planina Pickaxe je moguća meta jednog velikog, snažnog udara pravo na glavni ulaz. Pažljivo pratimo Pickaxe. Ne vidimo nikakve aktivnosti tamo“, dodao je.

“Uništit ćemo planinu Pickaxe. Recite Irancima da budu spremni“, poručio je.

- Gdje se nalazi planina Pickaxe?

Lokalitet se nalazi oko 1,5 kilometara južno od postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu, u pokrajini Isfahan, u planinskom lancu Zagros.

Njegov službeni naziv je postrojenje Shahid Alimohammadi, ali je poznatiji pod nadimkom planina Pickaxe (Planina pijuk), što je prevod perzijskog naziva Kuh-e Kolang Gaz La.

Kompleks zauzima približno jedan kvadratni kilometar planinskog područja. Iran je oko planine izgradio višekilometarsku sigurnosnu ogradu povezanu s perimetrom nuklearnog kompleksa Natanz, dok do ulaza u tunele vode dva asfaltirana prilazna puta.

- Zašto je izgrađen?

Početak izgradnje povezuje se sa sabotažom od 2. jula 2020. godine, koja se uglavnom pripisuje Izraelu, a u kojoj je uništeno postrojenje za proizvodnju naprednih centrifuga u Natanzu.

Ubrzo nakon toga tadašnji direktor Iranske organizacije za atomsku energiju Ali Akbar Salehi izjavio je parlamentarnom Odboru za nacionalnu sigurnost da će Iran izgraditi novu halu za sklapanje centrifuga u srcu planine te da su radovi već počeli.

Zvanični stav Irana od tada je da je planina Pickaxe isključivo proizvodni centar koji zamjenjuje uništeno nadzemno postrojenje u kojem su se godišnje sastavljale hiljade naprednih centrifuga.

Prema procjeni Instituta za nauku i međunarodnu sigurnost (ISIS) iz januara 2022. godine, podzemne hale nalaze se između 78 i 145 metara ispod vrha planine.

Novije satelitske analize pokazuju da je kompleks ukopan više od 100 metara u čvrstu stijenu, dublje i bolje zaštićen od postrojenja Fordow, na dubini koju je izuzetno teško pogoditi čak i najnaprednijim američkim bombama za uništavanje bunkera.

Planina se uzdiže 1.608 metara nadmorske visine i viša je od grebena iznad Fordowa.

Odbrambeni sistem uključuje ojačane i produžene ulaze u tunele zaštićene slojevima betona i zemlje, kao i dvostruki sigurnosni pojas zidova i ograda s patrolnim putem koji Iran gradi od 2025. godine.

- Zašto je Pickaxe sada važan?

Planina Pickaxe postala je važna ne zato što postoje potvrđeni dokazi da se u njoj trenutno obogaćuje uranij, već zato što je namjenski projektovana da bude otpornija na uništenje od bilo kojeg drugog iranskog nuklearnog objekta.

Ako se tvrdnje pokažu tačnim, Teheran bi mogao obnoviti kapacitete za obogaćivanje uranija nakon štete nanesene njegovim poznatim nuklearnim postrojenjima 2025. i 2026. godine te sačuvati preostale centrifuge.

List “Wall Street Journal“ prvi je objavio da satelitski snimci pokazuju nastavak građevinskih radova i kretanja vozila na planini Pickaxe, dok su bombardovani kompleksi u Natanzu i Isfahanu uglavnom neaktivni.

Stručnjak ISIS-a Spencer Faragasso ocijenio je da Iran nastavkom gradnje osigurava rezervnu opciju u slučaju propasti pregovora te smatra da je kompleks vjerovatno dovoljno velik da u njemu bude smješteno postrojenje za obogaćivanje uranija, a ne samo proizvodne linije.

Iran odbacuje takve tvrdnje.

Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Iran nema neprijavljena postrojenja za obogaćivanje uranija i da su svi njegovi nuklearni objekti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Međutim, IAEA nije dobila pristup ovom kompleksu. Generalni direktor agencije Rafael Grossi izjavio je da Iran nije pružio provjerljive odgovore o aktivnostima na toj lokaciji niti razjasnio da li se u njoj nalazi nuklearni materijal.

Iranske vlasti ograničile su pristup IAEA-i na više nuklearnih lokacija od početka sukoba.

Trump je u više navrata navodio planinu Pickaxe kao moguću metu budućih napada ukoliko Iran ne omogući inspekcije.

“Ne vidimo nikakve aktivnosti tamo. Ne stoje dobro kada je riječ o njihovom nuklearnom programu. Svaki put kada čujemo nešto o tome, mi to bombardujemo. Zato ne vole govoriti o tome. Ali vjerovatno ćemo relativno uskoro pogoditi Pickaxe“, izjavio je Trump 13. jula.