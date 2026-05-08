Iran još uvijek razmatra američki prijedlog za okončanje rata Teheran kaže da su oružane snage u potpunosti spremne odgovoriti na bilo kakav "avanturizam"

Iran je u petak izjavio da još uvijek razmatraju odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata, javlja Anadolu.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim da Teheran još uvijek razmatra prijedlog i da će objaviti svoj konačni stav nakon što se završi proces revizije.

Baghaei je američku akciju tokom noći opisao kao "jasno kršenje međunarodnog prava" i kršenje primirja.

Rekao je da su iranske oružane snage zadale "snažan šamar" neprijatelju i odbile ono što je opisao kao neprijateljske akcije "punom snagom".

"Nalazimo se u nominalnoj situaciji primirja", rekao je Baghaei, dodajući da su iranske oružane snage u potpunosti spremne i da pomno prate razvoj događaja.

"Gdje god je potrebno, odgovorit će punom snagom na bilo kakvu agresiju ili avanturizam", dodao je.