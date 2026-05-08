Trumpova administracija objavila prvi paket deklasificiranih dosjea o NLO-ima Novi online portal omogućava javnosti pristup prethodno klasifikovanim video zapisima, fotografijama i dokumentima o neidentifikovanim anomalnim pojavama

Administracija Donalda Trumpa u petak je objavila prvi paket ranije povjerljivih vladinih dokumenata o neidentificiranim anomalnim fenomenima (UAP), poznatim kao NLO-i (neidentificirani leteći objekti), u okviru nove inicijative za veću transparentnost o ovom fenomenu.

Objavu je najavilo Ministarstvo odbrane SAD-a u sklopu programa PURSUE, međuresornog projekta koji uključuje Bijelu kuću, Ured direktora nacionalne obavještajne službe, NASA-u, FBI, Ministarstvo energetike i Ured za rješavanje anomalija u svim domenima Pentagona.

Prema saopćenju, novodeklasificirani materijali, uključujući videozapise, fotografije i vladine dokumente, sada su dostupni putem novog online portala, dok će dodatni fajlovi biti objavljivani postepeno.

Iz administracije navode da ovaj potez slijedi naredbu predsjednika Trumpa o početku deklasifikacije vladinih zapisa o NLO-ima „u interesu potpune transparentnosti“.

U saopćenju se dodaje da su svi dokumenti pregledani iz ugla nacionalne sigurnosti prije objave, iako mnogi materijali još nisu u potpunosti analizirani.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da su dokumenti dugo bili skriveni i podsticali javne spekulacije.

Direktorica nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard kazala je da obavještajne agencije koordiniraju opsežan pregled vladinih zapisa o NLO-ima kako bi javnosti pružile „maksimalnu transparentnost“.

Direktor FBI-a Kash Patel ocijenio je objavu kao „historijski korak“, dok je administrator NASA-e Jared Isaacman rekao da će agencija nastaviti proučavati neobjašnjive fenomene kroz naučna istraživanja.

Iz administracije su poručili da će dodatni deklasificirani dosjei o NLO-ima biti objavljivani sukcesivno.