Iran izveo napad dronom na američke objekte u bazi Al-Azraq u Jordanu Udari označavaju devetu fazu operacije Saeqeh

Iranska vojska saopštila je u četvrtak da je koristila jurišne bespilotne letjelice za napad na komunikacijske sisteme, fiksnu radarsku instalaciju i skladišta goriva u američkoj zračnoj bazi Al-Azraq u Jordanu, prenosi Anadolu.

Prema saopštenju koje je prenijela novinska agencija Fars, ovaj udar označava devetu fazu operacije Saeqeh (Munja) i izveden je u znak odmazde za nedavne napade na Iran, uključujući udar na kasarnu Bampur u Iranshahu, za koji je vojska navela da je usmrtio sedam vojnika.

„Prije sat vremena, u devetoj fazi operacije Munja i kao odgovor na neprijateljsku agresiju, vojska Islamske Republike Iran je destruktivnim dronovima ciljala komunikacijske sisteme i rezervoare goriva terorističke američke vojske u Jordanu“, navodi se u saopštenju.

„Destruktivni dronovi vojske Islamske Republike Iran ciljali su fiksni radarski položaj, komunikacijski sistem i rezervoare za gorivo terorističke i čedomorilačke američke vojske u bazi Al-Azraq u Jordanu.“

Ovo saopštenje dolazi usred eskalacije tenzija između SAD-a i Irana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, a koji je imao za cilj okončanje njihovog sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.