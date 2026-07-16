Irska aviokompanija Aer Lingus upozorava na rizik od gubitka do 500 radnih mjesta zbog smanjenja kapaciteta letova

Aysu Biçer
16. juli 2026.•Ažuriranje: 16. juli 2026.
Irska aviokompanija Aer Lingus upozorila je da bi moglo biti izgubljeno do 500 radnih mjesta kao dio plana smanjenja troškova povezanog s planiranim smanjenjem kapaciteta letova za šest posto, javlja Anadolu.
"Aer Lingus će se konsultovati sa zaposlenima i njihovim predstavnicima u vezi s promjenama funkcija sjedišta i promjenama mreže", navodi se u saopćenju aviokompanije, koje je u petak izvijestio RTE.
"Ove promjene bi mogle dovesti do odlaska do 500 zaposlenih iz aviokompanije", navodi se.
"S obzirom na to da predstoje mnoge odluke o floti, Aer Lingus će se također angažovati sa zaposlenima i njihovim predstavnicima u vezi s isplativošću i produktivnosti kako bi aviokompanija mogla biti investicijski slučaj unutar IAG grupe."
Navedeno je da će se tokom procesa konsultacija i angažmana fokusirati na smanjenje otpuštanja i potencijalnih budućih otpuštanja, te na ono što je potrebno učiniti kako bi se osigurala buduća ulaganja u poslovanje.
Aviokompanija je saopćila da su smanjenja potrebna kako bi se poboljšala njena operativna marža i podržala buduća ulaganja.
Cilj joj je postići i održati operativnu maržu od 12-15 posto u srednjoročnom periodu.
Promjene u mreži počet će krajem septembra 2026. i nastaviti se do ljeta 2027, smanjujući ukupan broj letova za šest posto na nekim dugim i kratkim rutama.