Kompanija kaže da su planirana smanjenja potrebna za poboljšanje efikasnosti i osiguranje budućih investicija, a promjene rasporeda očekuju se od kraja 2026. godine

Irska aviokompanija Aer Lingus upozorava na rizik od gubitka do 500 radnih mjesta zbog smanjenja kapaciteta letova Kompanija kaže da su planirana smanjenja potrebna za poboljšanje efikasnosti i osiguranje budućih investicija, a promjene rasporeda očekuju se od kraja 2026. godine

Irska aviokompanija Aer Lingus upozorila je da bi moglo biti izgubljeno do 500 radnih mjesta kao dio plana smanjenja troškova povezanog s planiranim smanjenjem kapaciteta letova za šest posto, javlja Anadolu.

"Aer Lingus će se konsultovati sa zaposlenima i njihovim predstavnicima u vezi s promjenama funkcija sjedišta i promjenama mreže", navodi se u saopćenju aviokompanije, koje je u petak izvijestio RTE.

"Ove promjene bi mogle dovesti do odlaska do 500 zaposlenih iz aviokompanije", navodi se.

"S obzirom na to da predstoje mnoge odluke o floti, Aer Lingus će se također angažovati sa zaposlenima i njihovim predstavnicima u vezi s isplativošću i produktivnosti kako bi aviokompanija mogla biti investicijski slučaj unutar IAG grupe."

Navedeno je da će se tokom procesa konsultacija i angažmana fokusirati na smanjenje otpuštanja i potencijalnih budućih otpuštanja, te na ono što je potrebno učiniti kako bi se osigurala buduća ulaganja u poslovanje.

Aviokompanija je saopćila da su smanjenja potrebna kako bi se poboljšala njena operativna marža i podržala buduća ulaganja.

Cilj joj je postići i održati operativnu maržu od 12-15 posto u srednjoročnom periodu.

Promjene u mreži počet će krajem septembra 2026. i nastaviti se do ljeta 2027, smanjujući ukupan broj letova za šest posto na nekim dugim i kratkim rutama.