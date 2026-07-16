Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da se mnoga tijela i dalje nalaze pod ruševinama zbog nedostatka opreme za njihovo izvlačenje

U izraelskim napadima u Gazi ubijeno 73.250 Palestinaca Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da se mnoga tijela i dalje nalaze pod ruševinama zbog nedostatka opreme za njihovo izvlačenje

Broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.250, saopćilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi, javlja Anadolu.



Iz Ministarstva je navedeno da su u posljednja 24 sata u bolnice dovezena tijela četiri osobe koje su ubijene u izraelskim napadima i 28 ranjenih.



Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijeno 1.127 osoba, a 3.643 osobe su ranjene.



U istom periodu, ispod ruševina su izvučena tijela 800 osoba.



Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na Gazu od oktobra 2023. godine porastao je na 73.250, a 173.751 osoba je povrijeđena.

Navedeno je da se mnoga tijela još uvijek nalaze pod ruševinama u Gazi, ali da im je pristup nemoguć zbog nedostatka opreme.