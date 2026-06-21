Napad je „oštar podsjetnik na opasnost koju rastuća islamofobija svakodnevno predstavlja za naše zajednice“, navodi kanadska muslimanska grupa

Imam napadnut ispred džamije u Kanadi u islamofobičnom incidentu Napad je „oštar podsjetnik na opasnost koju rastuća islamofobija svakodnevno predstavlja za naše zajednice“, navodi kanadska muslimanska grupa

Imam BCMA džamije u Viktoriji napadnut je ispred ovog objekta, saopštilo je u subotu Nacionalno vijeće kanadskih muslimana, javlja Anadolu.

Šejh Ebrahim je sjedio u svom vozilu nakon što je predvodio molitvu u četvrtak navečer, kada je jedna osoba nasilno otvorila vrata njegovog automobila i fizički ga napala, uzvikujući islamofobične uvrede i govoreći mu da se „vrati u svoju zemlju“, navodi se u saopštenju.

Organizacija je u proteklih 48 sati sarađivala s vlastima kako bi osigurala sigurnost i odgovornost nakon ovog incidenta, rečeno je.

„Vidjeti da je poštovani vjerski vođa meta i da je napadnut na ovaj način apsolutno je neprihvatljivo. To je također oštar podsjetnik na opasnost koju rastuća islamofobija svakodnevno predstavlja za naše zajednice“, navodi se.

„Ne možemo stajati po strani dok se ovakvi incidenti nastavljaju događati sa šokantnom učestalošću“, stoji u saopštenju u kojem se pozivaju lideri na svim nivoima da osude antimuslimansko nasilje i poduzmu konkretne mjere kako bi se riješio problem rastuće mržnje.

Grupa je pozvala organe za provođenje zakona da istraže sve aspekte napada, uključujući i to da li je motivisan mržnjom, te da osiguraju da odgovorni bude pozvan na odgovornost.

Nisu navedeni dodatni detalji o stanju imama ili mogućim optužbama.