Domaćin Svjetskog prvenstva 2026. nastavlja pripreme za utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, dok Jayden Nelson i Liam Millar ističu važnost kreativnosti, rizika i napadačke igre

Kanada se sprema za duel s BiH: Nelson najavio dokazivanje na svjetskoj sceni Domaćin Svjetskog prvenstva 2026. nastavlja pripreme za utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, dok Jayden Nelson i Liam Millar ističu važnost kreativnosti, rizika i napadačke igre

Fudbalska reprezentacija Kanade nastavila je pripreme za prvu utakmicu grupe "B" protiv Bosne i Hercegovine, koja se igra u petak, javlja Anadolu.

Uoči treninga u Torontu, reprezentativci Jayden Nelson i Liam Millar poručili su da je ekipi potrebna hrabra i ofanzivna igra, dok je s timom trenirao i Alphonso Davies, čiji se oporavak od povrede pažljivo prati.

Prije treninga reprezentacije, igrač Hull Cityja Liam Millar i Jayden Nelson, koji je uvršten u tim kao zamjena za povrijeđenog Marcela Floresa, odgovarali su na pitanja novinara.

Izražavajući sreću što je uvršten u reprezentaciju, Nelson je rekao: "Jedva čekam da počnem i pokažem svijetu šta mogu. Mislim da sam kreativan igrač. Mogu stvarati šanse i mislim da vam je to potrebno na Svjetskom prvenstvu."

Liam Millar je komentarisao Nelsonovo uključivanje u reprezentaciju.

"On je zaista u odličnoj formi i zaslužuje to. Bio je odličan na treninzima i utakmicama. Vrlo je agresivan igrač jedan na jedan. To nam je potrebno. Trebaju nam igrači koji su spremni riskirati i učiniti sve što je potrebno da bi postigli golove."

Alphonso Davies, koji igra za Bayern Minhen i čija se situacija s povredama pomno prati, trenirao je s timom.