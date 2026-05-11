Kanada najavila nove sankcije zbog navodnih ruskih zloupotreba ukrajinske djece Sankcije su usmjerene na 23 osobe i pet subjekata optuženih za navodnu umiješanost u deportaciju i indoktrinaciju

Kanada je u ponedjeljak najavila nove sankcije protiv Rusije kao odgovor na navodna kršenja prava ukrajinske djece usred rata koji je u toku, javlja Anadolu.

"Na današnjem sastanku na visokom nivou Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece u Briselu, Belgija, Anita Anand, ministrica vanjskih poslova, najavila je da Kanada uvodi dodatne sankcije prema Pravilniku o posebnim ekonomskim mjerama (Rusija) kao odgovor na kršenja prava ukrajinske djece od strane ruske vlade", navodi se u saopćenju Global Affairs Kanada.

U saopćenju se navodi da su hiljade ukrajinske djece navodno ilegalno deportovane ili prisilno premještene, a istovremeno su podvrgnute navodnoj "indoktrinaciji i militarizaciji od strane ruskih vlasti u Rusiji i na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine".

Nazivajući ove akcije "neprihvatljivim", Kanada je rekla da predstavljaju teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava i duboko kršenje ljudskih prava.

"Kanada oštro osuđuje postupke Rusije i sankcioniše dodatnih 23 pojedinca i pet subjekata uključenih u kršenja prava ukrajinske djece", navodi se u saopćenju.

Kanada je sada sankcionisala više od 80 pojedinaca i subjekata povezanih s navodnim kršenjima prava ukrajinske djece.

Ottawa je dalje pozvala Moskvu da "odmah vrati ukrajinsku djecu u njihove zajednice".