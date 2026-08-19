Zakon zabranjuje odjeću kojom se skriva lice, uz izuzetke zbog zdravstvenih razloga, posla, umjetnosti i vjerskih objekata

Portugal uveo zabranu pokrivanja lica na javnim mjestima Zakon zabranjuje odjeću kojom se skriva lice, uz izuzetke zbog zdravstvenih razloga, posla, umjetnosti i vjerskih objekata

Portugal je zabranio pokrivanje lica na javnim mjestima nakon što je predsjednik Antonio Jose Seguro potpisao zakon koji je prvobitno predložila desničarska stranka Chega.

Seguro je u utorak odobrio mjeru, navodeći da se njome rješava pitanje „velike društvene i kulturne osjetljivosti“, saopćeno je iz palače Belem, sjedišta predsjednika u Lisabonu.

Kazao je da su ga izmjene uvedene tokom parlamentarne procedure uvjerile da potpiše zakon.

Seguro je podršku mjeri obrazložio društvenom integracijom, nediskriminacijom i javnom sigurnošću, kao i presudama Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na pokrivanje lica.

„Za predsjednika Republike, otkriveno lice predstavlja važnu dimenziju društvenog povjerenja, što je karakteristika portugalskog društva. Svakodnevni suživot zasniva se na međusobnom prepoznavanju i mogućnosti uspostavljanja direktnog odnosa među ljudima“, navodi se u saopćenju.

„Dopustiti da žene, i samo žene, moraju skrivati cijelo lice podrazumijeva asimetriju koja nije kompatibilna s vrijednostima ravnopravnosti i jednakog dostojanstva muškaraca i žena, vrijednostima koje oblikuju evropske demokratije“, dodaje se.

„S druge strane, u slobodnom društvu poput našeg, svaka osoba trebala bi moći živjeti svoj identitet i uvjerenja u okviru zajedničkih pravila koja omogućavaju ‘zajedničko iskustvo’, koncept koji prihvata Evropski sud za ljudska prava“, navodi se.

Amnesty International Portugal kritikovao je zakon kao diskriminatoran, navodeći da ugrožava prava muslimanki koje odluče pokrivati lice.

Portugal se tako pridružio nekoliko evropskih zemalja, uključujući Francusku, Belgiju, Austriju, Dansku i Nizozemsku, koje imaju potpuna ili djelimična ograničenja pokrivanja lica na javnim mjestima.