Holandski sud dozvolio održavanje koncerata Kanye Westa

Beyza Binnur Dönmez
04. juni 2026.•Ažuriranje: 04. juni 2026.
Holandski sud odbio je blokirati dva predstojeća koncerta američkog repera Yea, ranije poznatog kao Kanye West, čime je otvoren put za nastupe u Holandiji, objavio je u četvrtak Dutch News, javlja Anadolu.
Slučaj je pokrenulo Centralno jevrejsko vijeće (CJO), koje je tvrdilo da bi Yeovo prisustvo moglo ugroziti javni red i povećati osjećaj nesigurnosti među Jevrejima u Holandiji.
Međutim, sud u Amsterdamu presudio je da nije pronašao dokaze da je posjeta repera predstavljala konkretnu prijetnju javnom redu i da nisu zabilježene antisemitske izjave tokom njegovih nedavnih koncerata u drugim zemljama, prema izvještaju.
Koncerti, zakazani za 6. i 8. juni na stadionu GelreDome u Arnhemu, održat će se po planu.
Prema Dutch Newsu, vlasti su saopćile da će pratiti da li Ye daje bilo kakve neprikladne komentare dok je u zemlji.
Prošlog mjeseca, većina u parlamentu podržala je prijedlog kojim se poziva vlada da reperu zabrani ulazak u Holandiju.
Međutim, ministar za azil i migracije Bart van den Brink rekao je da ne postoji zakonska osnova za takav potez.
Koncerti u kojima je učestvovao umjetnik prethodno su blokirani ili otkazani u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Poljskoj i Italiji.