Sud je presudio da nije pronašao dokaze da je posjeta repera predstavljala konkretnu prijetnju javnom redu, dodaje da nisu zabilježene antisemitske izjave tokom njegovih nedavnih koncerata u drugim zemljama

Holandski sud dozvolio održavanje koncerata Kanye Westa Sud je presudio da nije pronašao dokaze da je posjeta repera predstavljala konkretnu prijetnju javnom redu, dodaje da nisu zabilježene antisemitske izjave tokom njegovih nedavnih koncerata u drugim zemljama

Holandski sud odbio je blokirati dva predstojeća koncerta američkog repera Yea, ranije poznatog kao Kanye West, čime je otvoren put za nastupe u Holandiji, objavio je u četvrtak Dutch News, javlja Anadolu.

Slučaj je pokrenulo Centralno jevrejsko vijeće (CJO), koje je tvrdilo da bi Yeovo prisustvo moglo ugroziti javni red i povećati osjećaj nesigurnosti među Jevrejima u Holandiji.

Međutim, sud u Amsterdamu presudio je da nije pronašao dokaze da je posjeta repera predstavljala konkretnu prijetnju javnom redu i da nisu zabilježene antisemitske izjave tokom njegovih nedavnih koncerata u drugim zemljama, prema izvještaju.

Koncerti, zakazani za 6. i 8. juni na stadionu GelreDome u Arnhemu, održat će se po planu.

Prema Dutch Newsu, vlasti su saopćile da će pratiti da li Ye daje bilo kakve neprikladne komentare dok je u zemlji.

Prošlog mjeseca, većina u parlamentu podržala je prijedlog kojim se poziva vlada da reperu zabrani ulazak u Holandiju.

Međutim, ministar za azil i migracije Bart van den Brink rekao je da ne postoji zakonska osnova za takav potez.

Koncerti u kojima je učestvovao umjetnik prethodno su blokirani ili otkazani u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Poljskoj i Italiji.