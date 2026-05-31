Kanye West prvi put nastupio u Istanbulu pred 118.000 ljudi Stadion je bio ispunjen do posljednjeg mjesta satima prije početka nastupa, dok su se fanovi okupljali da gledaju repera nagrađenog Grammyjem

Svjetski poznati reper Kanye West nastupio je u subotu prvi put u Istanbulu, privukavši ogromnu publiku od oko 118.000 obožavatelja na Olimpijski stadion Ataturk, u okviru jednog od najvećih muzičkih događaja godine, prenosi Anadolu.

Koncert, organizovan u saradnji sa NTRteam-om, privukao je hiljade posjetitelja iz Turske, kao i iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Holandije, Italije, Rusije, Poljske i zemalja širom Bliskog istoka.

Stadion je dostigao svoj puni kapacitet satima prije početka spektakla, dok su se fanovi okupljali kako bi popratili dugo očekivani debitantski nastup ovog umjetnika nagrađenog Grammyjem u Turskoj.

West je koncert otvorio svojom pjesmom Father, a nastup koji je trajao skoro dva sata zatvorio je hitom Stronger.

Nastupajući na vrhu džinovske sferične bine, umjetnik je izveo neke od najpopularnijih pjesama iz svoje duge karijere, uključujući King, Runaway, Power, Flashing Lights, Heartless, Black Skinhead, All The Love i Homecoming.

Obožavatelji su se pridruživali tokom čitavog nastupa, pjevajući i plešući, dok su aplauzi i skandiranje odjekivali stadionom.

Jedna od najupečatljivijih karakteristika koncerta bio je dizajn bine, inspirisan Westovim nastupima na stadionu SoFi u Los Angelesu. Masivna poluloptasta struktura podignuta u centru stadiona transformisana je u džinovsku zemaljsku kuglu pomoću tehnologije projekcije visoke rezolucije.

Šou su pratili složeni svjetlosni efekti, dimni efekti i sinhronizovani vizuelni prikazi. Hiljade gledalaca osvijetlile su stadion bljeskalicama svojih mobilnih telefona, stvarajući more svjetlosti širom tribina i terena.

Među lokalnim poznatim ličnostima koje su prisustvovale koncertu bili su glumci Sukru Ozyildiz, Alina Boz, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saracoglu i Asli Tandogan, kao i pjevači Elif Buse Dogan i Burak Kut.

Koncert je također prenošen uživo na Westovom zvaničnom YouTube kanalu, privukavši milione gledalaca u roku od nekoliko minuta.