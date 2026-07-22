Američki ministar odbrane zatražio dodatna sredstva za Pentagon, dok su demokratski senatori kritikovali odluku administracije o ulasku u sukob bez odobrenja Kongresa

Hegseth: Rat s Iranom SAD koštao 37,5 milijardi dolara Američki ministar odbrane zatražio dodatna sredstva za Pentagon, dok su demokratski senatori kritikovali odluku administracije o ulasku u sukob bez odobrenja Kongresa

Američki ministar odbrane Pete Hegseth saopćio je da je trošak rata s Iranom za Sjedinjene Američke Države dostigao 37,5 milijardi dolara, ističući potrebu za dodatnim ulaganjima u američku vojsku.

Hegseth je, zajedno s načelnikom Združenog štaba američkih oružanih snaga generalom Danom Caineom i ministricom poljoprivrede Brooke Rollins, odgovarao na pitanja članova Odbora za aproprijacije američkog Senata u vezi sa zahtjevom za dodatnim budžetskim sredstvima za Ministarstvo odbrane (Pentagon).

“Kao što znate, živimo u opasnom svijetu u kojem su potrebni hrabri i brzi potezi. Upravo zbog toga tražimo ova dodatna sredstva za fiskalnu 2026. godinu“, rekao je Hegseth.

On je zahtjev za dodatnim finansiranjem opisao kao nužnu i hitnu dopunu resursa namijenjenu zadovoljavanju neposrednih potreba Ministarstva odbrane.

Hegseth je naglasio da dodatna sredstva ne predstavljaju zamjenu za postojeći budžet, već dodatnu podršku u periodu velikih tehnoloških promjena.

“Ako odmah ne napravimo ključna ulaganja u tehnologiju, računarsku snagu, umjetnu inteligenciju, autonomne sisteme i svemirske kapacitete, nećemo imati luksuz da stojimo u mjestu. Protivnici koji već ulažu u ove oblasti mogli bi nas prestići“, kazao je američki ministar odbrane.

Odgovarajući na pitanje demokratskog senatora Dicka Durbina o troškovima rata s Iranom, Hegseth je rekao da je do danas trošak iznosio 37 milijardi i 500 miliona dolara.

Upozorio je da bi uskraćivanje dodatnih sredstava moglo ugroziti isplatu plata vojnicima, kao i sposobnost američke vojske da brzo obnovi opremu i municiju te nesmetano nastavi ključne operacije.

Sjednicu Senatskog odbora obilježili su i protesti protivnika rata tokom uvodnog obraćanja ministra Hegsetha.

Demonstranti su ga prekinuli već na početku govora, a njegovo obraćanje bilo je prekinuto ukupno četiri puta. Demonstranti su izvedeni iz prostorije, a tokom protesta čuli su se povici “Prestanite bombardovati nevinu djecu.“

Potpredsjednica Senatskog odbora za aproprijacije Patty Murray kritikovala je odluku administracije predsjednika Donalda Trumpa da pokrene rat protiv Irana bez odobrenja Kongresa.

Murray je kazala da je Trumpova administracija vlastitim izborom započela rat te optužila predsjednika da američkoj javnosti nije ponudio opravdanje za sukob.

Navela je da su posljedice rata katastrofalne i podsjetila da su u sukobima stradali američki vojnici.

“Ovo je predsjednik koji kaže da nemamo dovoljno novca za zdravstvenu zaštitu, brigu o djeci i stanovanje, ali nekako uvijek pronađemo novac za novi rat. Za to izgleda ne postoji cjenovnik“, rekla je Murray.