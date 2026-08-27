Posjeta šeika Al Thanija Iranu usmjerena na napore za smanjenje tenzija i pitanje Hormuškog moreuza

Katarski i iranski ministri vanjskih poslova sastali se u Teheranu u okviru napora za deeskalaciju Posjeta šeika Al Thanija Iranu usmjerena na napore za smanjenje tenzija i pitanje Hormuškog moreuza

Katarski ministar vanjskih poslova Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani sastao se u četvrtak u Teheranu s iranskim kolegom Abbasom Araghchijem, saopćilo je iransko Ministarstvo vanjskih poslova.

Ministarstvo je objavilo fotografije sa sastanka, ali zasad nije iznijelo detalje razgovora.

Posjeta Teheranu šeika Al Thanija, koji je ujedno i katarski premijer, uslijedila je dok Doha nastavlja napore na smanjenju tenzija između Irana i SAD-a.

Glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari rekao je uoči posjete da će Al Thani razgovarati s iranskim zvaničnicima o načinima smanjenja tenzija i stvaranja uslova pogodnih za dijalog.

Kazao je da će razgovori obuhvatiti i slobodu plovidbe Hormuškim moreuzom te potrebu da se plovni put vrati u stanje kakvo je bilo prije 28. februara.

Ovo je prva posjeta katarskog ministra vanjskih poslova Iranu od početka sukoba Washingtona i Teherana, koji je započeo američkim i izraelskim napadima na Iran krajem februara.

SAD i Iran su u junu, nakon posredovanja Pakistana i Katara, potpisali memorandum o razumijevanju, ali je njegova provedba zastala zbog neslaganja u vezi s Hormuškim moreuzom.

SAD su prošlog mjeseca nastavile vojne napade na Iran, nakon čega je Teheran odgovorio napadima na američke vojne objekte u arapskim zemljama koje su saveznice Washingtona.