Do osam aviona KC-135 i do 250 pripadnika američkih oružanih snaga bit će privremeno raspoređeni u zračnoj bazi Bezmer od 24. jula do 1. oktobra

Bugarski parlament odobrio raspoređivanje američkih aviona za dopunu gorivom i vojnog osoblja Do osam aviona KC-135 i do 250 pripadnika američkih oružanih snaga bit će privremeno raspoređeni u zračnoj bazi Bezmer od 24. jula do 1. oktobra

Bugarski parlament u srijedu je odobrio privremeno raspoređivanje do osam aviona za dopunu gorivom u zraku KC-135 Ratnog zrakoplovstva SAD-a i do 250 pripadnika američkih oružanih snaga u zračnoj bazi Bezmer, kao podršku američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku.

Prema navodima Bugarske novinske agencije (BTA), zastupnici su usvojili prijedlog Vijeća ministara kojim se odobrava privremeni boravak američkih aviona, njihovih posada, vojnog osoblja naoružanog ličnim naoružanjem i municijom, kao i prateće aerodromske opreme, u periodu od 24. jula do 1. oktobra.

Parlament je također zadužio premijera Rosena Željazkova da organizuje provedbu odluke.

Prijedlog je podržalo 136 zastupnika, među kojima 121 iz stranke Progresivna Bugarska i 15 iz Pokreta za prava i slobode.

Protiv je glasalo 13 zastupnika, uključujući članove parlamentarne grupe Vazraždane i jednog zastupnika Progresivne Bugarske, dok su dva zastupnika iste stranke bila suzdržana.

Parlamentarne grupe GERB-UDF, Demokratska Bugarska i Nastavljamo promjenu nisu učestvovale u glasanju.

Prema ocjeni parlamentarnog Odbora za odbranu, provođenje ove odluke neće zahtijevati dodatna izdvajanja izvan već odobrenog budžeta Ministarstva odbrane Bugarske za 2026. godinu.