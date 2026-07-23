Teslin profit opao za 17 posto u drugom kvartalu uprkos rekordnim isporukama vozila Prihod raste 26% na 28,2 milijarde dolara, dok smanjenje cijena, slabiji regulatorni prihod od kredita opterećuju marže

Teslin profit pao je više nego što se očekivalo u drugom tromjesečju, jer su popusti korišteni za stimulaciju potražnje za vozilima i smanjenje prihoda od regulatornih kredita uticali na profitabilnost.

Američki proizvođač električnih vozila izvijestio je u srijedu da je neto prihod opao za 17% u odnosu na prethodnu godinu, na 1,2 milijarde dolara u tri mjeseca do juna, ispod očekivanja analitičara.

Prihod je, međutim, porastao 26%, na 28,2 milijarde dolara, premašivši tržišne procjene, nakon što je kompanija isporučila rekordnih 480.126 vozila tokom kvartala.

Akcije Tesle pale su za oko 4,1% u trgovanju nakon radnog vremena, nakon objavljivanja rezultata poslovanja.

Kompanija je snizila cijene vozila kako bi podržala prodaju nakon što je potražnja oslabila prošle godine. Njegova automobilska bruto marža, bez regulatornih kredita, iznosila je 16,3%, ispod tržišnih očekivanja od 18,7%.

Ukupna operativna marža Tesle smanjila se na 1,4% sa 4,1% u istom periodu prošle godine.

Prihodi od prodaje regulatornih kredita drugim proizvođačima automobila pali su na 146 miliona sa 439 miliona dolara, delimično odražavajući promene američkih politika koje podržavaju proizvodnju i kupovinu električnih vozila.

Kapitalni izdaci kompanije skočili su 142% u odnosu na prethodnu godinu, na 5,79 milijardi dolara, jer je povećala ulaganja u umjetnu inteligenciju, autonomna vozila, humanoidne robote, napredne poluvodiče i računarsku infrastrukturu.

Veća potrošnja doprinijela je negativnom slobodnom novčanom toku od 1,1 milijardu dolara, što je označilo Teslin prvi tromjesečni gubitak gotovine u dvije godine.

Tesla očekuje da će investirati više od 25 milijardi dolara tokom 2026. godine, u poređenju sa 8,5 milijardi dolara prošle godine. Kompanija je također osigurala kreditne kapacitete što joj je omogućilo da pozajmi čak 30 milijardi dolara za podršku svom investicionom programu.

Neto prihod izračunat prema opšteprihvaćenim računovodstvenim principima opao je za 5%, na 1,1 milijardu dolara.

Tesla je postepeno širila svoje robotaksi operacije u Teksasu i Floridi i počela je proizvoditi svoje potpuno autonomno električno vozilo Cybercab u februaru. Kompanija ne očekuje da će posao robotaxi ostvariti značajan prihod prije sljedeće godine.