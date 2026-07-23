Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravlja sporazum, rekavši da će sankcije dodatno oslabiti ekonomske temelje ruskih ratnih napora

EU usaglasio 21. paket sankcija Rusiji Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravlja sporazum, rekavši da će sankcije dodatno oslabiti ekonomske temelje ruskih ratnih napora

Evropska unija dogovorila je u četvrtak 21. paket sankcija Rusiji, čiji je cilj pooštravanje ograničenja njenog bankarskog sektora i povećanje pritiska na njenu industriju nafte i gasa.

"Pozdravljam sporazum o 21. paketu sankcija Rusiji. U vrijeme kada je Ukrajina izgradila vojni zamah, naše sankcije nastavljaju da slabe ekonomske temelje ruskih ratnih napora", rekao je predsjednik Evropske komisije na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Paket dodaje 32 ruske banke na listu zabrane transakcija u EU-u i nameće mjere usmjerene na kompanije za kriptovalute i platforme za trgovinu naftom, rekla je Ursula von der Leyen.

Blok će također zamrznuti prilagođavanje gornje granice cijene ruske nafte na godinu dana kako bi spriječio Moskvu da izvuče korist od tržišnih šokova.

Prvi put, EU će ciljati plovila koja pomažu takozvanoj ruskoj floti u sjeni, dodala je.

Von der Leyen je rekla da je blok također poduzeo "važan korak" ka formalnoj zabrani ulaska ruskim borcima u EU.