Rubio i Lavrov sastali se u Manili na marginama samita ASEAN-a Razgovor iza zatvorenih vrata

Američki državni sekretar Marco Rubio sastao se u četvrtak s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili, na Filipinima.

Rubio i Lavrov pojavili su se pred medijima uoči razgovora. Rubiju su se pridružili američki ambasador u Indiji i specijalni izaslanik za Južnu i Centralnu Aziju Sergio Gor, savjetnik State Departmenta Dan Holler i podsekretarka State Departmenta za politička pitanja Allison Hooker.

Lavrova su pratili ruski ambasador pri ASEAN-u Evgeny Zagaynov, zamjenik ministra vanjskih poslova Andrey Rudenko i direktor Odjela za planiranje vanjske politike Ministarstva vanjskih poslova Rusije Alexey Drobinin.

Novinari su se mogli čuti kako pitaju Rubija da li će pokrenuti optužbe da je Rusija pomogla Iranu u gađanju američkih trupa na Bliskom istoku, a Lavrova o tome kada će Moskva prestati s napadima na Ukrajinu. Nijedan zvaničnik nije odgovorio prije nego što je osoblje ispratilo novinare iz prostorije.