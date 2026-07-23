Sporazum uspostavlja pravni okvir za saradnju na nuklearnom energetskom programu Saudijske Arabije i bit će upućen Kongresu na razmatranje

SAD i Saudijska Arabija potpisali sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji Sporazum uspostavlja pravni okvir za saradnju na nuklearnom energetskom programu Saudijske Arabije i bit će upućen Kongresu na razmatranje

Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija potpisali su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji, saopćilo je u srijedu američko Ministarstvo energetike.

Sporazum o mirnodopskoj nuklearnoj saradnji, poznat kao „123 sporazum“, potpisali su američki ministar energetike Chris Wright i saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman.

„Sporazum će sada biti upućen Kongres Sjedinjenih Američkih Država na razmatranje“, dodaje se u saopćenju.