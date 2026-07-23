Diyar Güldoğan
23. juli 2026.•Ažuriranje: 23. juli 2026.
Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija potpisali su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji, saopćilo je u srijedu američko Ministarstvo energetike.
Sporazum o mirnodopskoj nuklearnoj saradnji, poznat kao „123 sporazum“, potpisali su američki ministar energetike Chris Wright i saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman.
„Sporazum će sada biti upućen Kongres Sjedinjenih Američkih Država na razmatranje“, dodaje se u saopćenju.