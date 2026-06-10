Bugarski ministar odbrane saopćio je da se očekuje povratak četiri američka vojna aviona na aerodrom "Vasil Levski" u Sofiji, čime bi ukupan broj letjelica porastao na 14

Bugarska: Četiri američka vojna aviona vraćaju se na aerodrom u Sofiji Bugarski ministar odbrane saopćio je da se očekuje povratak četiri američka vojna aviona na aerodrom "Vasil Levski" u Sofiji, čime bi ukupan broj letjelica porastao na 14

Očekuje se da će se četiri američka vojna aviona vratiti na aerodrom "Vasil Levski" u Sofiji u narednim danima, rekao je u srijedu bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov, prema bugarskim medijima Novinite, prenosi Anadolu.

Stojanov je rekao da se očekuje povratak aviona, koji su trenutno povezani s operacijama na aerodromu, u narednim danima.

Odbacio je tvrdnje da je njihovo prisustvo povezano s trenažnim letovima, rekavši da misija služi kao logistička podrška američkim vojnim aktivnostima.

"Moje lično mišljenje je da su oni logistička podrška akcijama američke vojske", rekao je.

Stojanov je rekao da bi povratak četiri aviona povećao ukupan broj američkih vojnih aviona stacioniranih na aerodromu u Sofiji na 14, a očekuje se da će njihovo prisustvo nastaviti do kraja juna.

Dodao je da će trajanje njihovog boravka zavisiti od koordinacije s američkim partnerima.

Stojanov je rekao i da bugarske sigurnosne službe nisu identificirale nikakvu direktnu prijetnju zemlji.

Prema Noviniteu, raspoređivanje je službeno opisano kao neborbene prirode, fokusirajući se na logistiku i podršku dopunjavanju goriva u zraku za savezničke operacije u regiji.

List je citirao izvještaje koji povezuju avione sa širim aktivnostima američke vojske povezanim s nedavnim operacijama.