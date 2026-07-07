Britanski premijer Starmer doputovao u Ankaru na samit NATO-a Ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper prati Starmera u posjeti Ankari

Britanski premijer Keir Starmer doputovao je u utorak u glavni grad Turske Ankaru kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a.

Starmerov avion sletio je na aerodrom Ankara Esenboga, gdje su ga dočekali turski ministar zdravstva Kemal Memisoglu i drugi zvaničnici.

Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper prati Starmera tokom posjete.

Šefovi država i vlada članica NATO-a sastaju se u glavnom gradu Turske Ankari 7. i 8. jula na samitu Saveza 2026. godine. Dvodnevni sastanak bit će usmjeren na provedbu obaveza u vezi s izdvajanjima za odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, nastavak vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje u odbrambenoj industriji.

Samit se održava u vrijeme obnovljenih rasprava o podjeli tereta unutar transatlantskog savezništva i nastavka neizvjesnosti u vezi s ratom između Rusije i Ukrajine.