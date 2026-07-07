Francuska je zatvorila svoju ambasadu u Damasku u martu 2012. zbog nasilnog gušenja protesta tokom sirijskog ustanka od strane Assadovog režima

Sirija i Francuska dogovorile imenovanja ambasadora nakon 12 godina prekida Francuska je zatvorila svoju ambasadu u Damasku u martu 2012. zbog nasilnog gušenja protesta tokom sirijskog ustanka od strane Assadovog režima

Sirija i Francuska dogovorile su u utorak razmjenu ambasadora nakon 12 godina, izjavio je sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa tokom zajedničke konferencije za novinare u Damasku s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Govoreći u Predsjedničkoj palati, Al-Sharaa je Macronovu posjetu opisao kao historijsku prekretnicu koja predstavlja krunu perioda tihog i dubokog zajedničkog rada dvije zemlje.

“Ovo je prva posjeta jednog francuskog predsjednika u posljednjih 18 godina“, rekao je Al-Sharaa.

“Objavljujemo dogovor o razmjeni ambasadora između Damaska i Pariza“, dodao je.

Francuska je zatvorila svoju ambasadu u Damasku u martu 2012. godine, za vrijeme tadašnjeg predsjednika Nicolasa Sarkozyja, zbog gušenja protesta koje je provodio svrgnuti režim Bashara al-Assada tokom sirijskog ustanka.

Do zatvaranja ambasade došlo je u vrijeme kada je više zapadnih država smanjilo ili suspendovalo diplomatske odnose s Damaskom usljed eskalacije represije i pogoršanja sigurnosne situacije u Siriji.

Macronova posjeta Damasku prva je posjeta jednog francuskog predsjednika od 2008. godine, kada je Siriju posjetio Sarkozy.

Posjeta je uslijedila u vrijeme intenziviranja kontakata između Pariza i Damaska nakon formiranja nove sirijske vlade i Al-Sharaine posjete Francuskoj u maju 2025. godine.

Macron je u Damask doputovao u ponedjeljak navečer, postavši prvi zapadni lider koji je posjetio Siriju nakon pada Assada u decembru 2024. godine.

Obnovljeni kontakti potvrđuju nastojanja Francuske da proširi svoju političku i ekonomsku ulogu u Siriji te da se pozicionira u sam vrh zapadnog angažmana prema Damasku.