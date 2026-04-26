Borbe se nastavljaju u Katiju blizu glavnog grada Malija

Borbe su se nastavile u subotu u garnizonskom gradu Kati blizu Bamaka, glavnog grada Malija, rekli su izvori i stanovnici, dan nakon što su pokrenuti koordinirani napadi na vojne napade širom zemlje, javlja Anadolu.

Nove razmjene vatre dolaze usred pojačanih tenzija širom Malija nakon niza nasilnih incidenata, uključujući smrtonosni napad na džamiju u blizini rezidencije ministra odbrane Sadia Camare i nastavak borbi u sjevernom gradu Kidalu.

Napade su osudili Afrička unija, generalni sekretar Organizacije islamske saradnje i Američki biro za afrička pitanja.

Zana Coulibalyja, stanovnika Katija, rekao je da su se "čuli upozoravajući pucnji i da je situacija sada pod kontrolom".

Na sjeveru su se borbe u Kidalu nastavile rano u nedjelju, prema riječima Amadoua Alberta Maige, člana Nacionalnog prelaznog vijeća.

U saopćenju Mohameda Almaoulouda Ramadanea, glasnogovornika Fronta za oslobođenje Azawada, navodi se da je postignut sporazum između snaga Azawada i elemenata Ruskog afričkog korpusa kako bi se osiguralo njihovo sigurno povlačenje iz borbi.

U saopćenju se navodi i da je nekoliko boraca iz grupe GATIA, koju predvodi general El Hadj Ag Gamou, prebjeglo.

Dodaje se da su položaji malijske vojske u bivšim kampovima misije UN-a bili pod stalnom vatrom s ciljem prisiljavanja trupa da napuste svoje bunkere.

U međuvremenu, izvještaji koje su prenijeli francuski mediji Le Figaro i Jeune Afrique tvrde da su general Sadio Camara i neki članovi njegove porodice ubijeni u subotu u napadu na njegovu rezidenciju. Nijedan zvanični malijski izvor nije potvrdio ovaj razvoj događaja.

Sigurnost je vidljivo pojačana u Bamaku, posebno oko privatne klinike gdje je, prema riječima svjedoka, visoki vojni oficir primao liječenje, iako njegov identitet nije otkriven. Pristup oko sjedišta državne televizije ORTM također je bio ograničen, uz barikade i jako prisustvo sigurnosnih snaga.

Snage sigurnosti su patrolirale tokom subotnje večeri u nekoliko naselja glavnog grada.

Malijska vojska se odvojeno vratila u grad Sevare u regiji Mopti.

Svjedok u Moptiju tvrdi da su naoružani ljudi u subotu opljačkali sve banke u gradu. Na ulicama se nalazi nekoliko leševa, a napadači su se povukli 50 kilometara od grada.

Iako je vladao rašireni haos i pljačka, teroristi nisu uspjeli zauzeti vojne kampove uprkos nasilnim i intenzivnim borbama.