Anketa: Polovina Britanaca smatra da bi Starmer trebao odstupiti s mjesta premijera Ipsosovo istraživanje pokazuje pad povjerenja u vodstvo laburista i sumnje u izglede za izbore usred tekućeg političkog skandala

Polovina Britanaca vjeruje da bi premijer Keir Starmer trebao odstupiti, prema istraživanju Ipsosa UK Political Pulse objavljenom u nedjelju, koje je također otkrilo široko rasprostranjenu sumnju u šanse laburista na sljedećim općim izborima, javlja Anadolu.

Anketa, provedena među 2.262 odrasle osobe između 17. i 21. aprila i podijeljena s londonskom radio stanicom LBC, pokazala je da 50 posto ispitanika smatra da bi Starmer trebao podnijeti ostavku, dok 36 posto kaže da bi trebao ostati na funkciji.

Također je pokazalo da 68 posto Britanaca vjeruje da je malo vjerojatno da će Starmer pobijediti na sljedećim općim izborima, što je porast od pet postotnih bodova u odnosu na juni 2025.

Ipsos je rekao da je istraživanje provedeno tokom pojačanog političkog pritiska nakon kontroverze oko provjere u koju je bio uključen bivši ambasador Velike Britanije u SAD-u Peter Mandelson, koji se suočio s istragom zbog svojih veza s osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

"Kako se spekulacije o budućnosti Keira Starmera povećavaju, put naprijed za laburiste je nejasan", rekao je direktor politike Ipsosa Keiran Pedley.

"Šest od deset ispitanika je nepovoljno prema njemu, a polovina smatra da bi trebao odstupiti."

Međutim, Ipsos je primijetio blago poboljšanje podrške Starmeru u poređenju s februarom, kada je 52 posto podržalo ostavku.

Anketa je sugerirala i ograničen konsenzus o potencijalnim nasljednicima, pri čemu se gradonačelnik Velikog Manchestera Andy Burnham pojavljuje kao najpoželjnija alternativa, iako nije član parlamenta.

Ocjene naklonosti stranci stavljaju Zelene na prvo mjesto sa 28 posto, zatim Reform UK sa 27, Liberalne demokrate sa 23, Konzervativce sa 22, a Laburiste na posljednje mjesto sa 20 posto.